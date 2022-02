मिल्टन केनेस (यूके) : 2019 मध्ये ब्लॅक होलची पहिली छायाचित्रे (First Ever Direct Image Of A Black Hole In 2019) दिसली. ही छायाचित्रे गुरुत्वकर्षण (With Gravity So Strong ) ब्लॅक होलवरून घेणे कठीण आहे. हबल स्पेस दुर्बिणीचा वापर करून (Astronomers claim) शास्त्रज्ञांनी अजून एक ब्लॅक होल असल्याचा दावा केला आहे.

या टीममध्ये खगोल विज्ञान शाखेतील पीएचडी करणारे विद्यार्थी अॅडम मॅकमास्टर, द ओपन यूनिवर्सिटी आणि एंड्रयू नॉर्टन एस्ट्रोफिजिक्स एज्युकेशनचे प्रोफेसरचा यात समावेस आहे. द ओपन युनिवर्सिटी अॅस्ट्रोफिजिकल जर्नल Astrophysical Journal) मध्ये हे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. ब्लॅक होल (A Black Hole Which Is Completely Invisible) शोधण्यासाठी, वैज्ञानिकांच्या टीमने अनेक वर्षांमध्ये दोन वेगळे निरीक्षण केले. हा नवीन शोध लेखकांनी ब्लॅक होल शोधात केला आहे.

ब्लॅक होलचा अभ्यास करणे महत्वाचे

यासाठी खूप जास्त काम करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा प्रकार गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग पुनरावलोकनाचे काम करते. तो तारा किती दूर गेला हे जाणून घेण्यासाठी संशोधकांनी सलग सहा वर्षे हबलचे चित्र घेतले. ब्लॅक होल आहे का याबद्द शास्त्रज्ञांना माहित नाही. ताऱ्यांचे अस्तित्व कसे संपते हे पाहण्यासाठी ब्लॅक होलचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ब्लॅक होलचा अभ्यास केल्यावर तारांच्या अंतिम अवस्थेत काय चालले याबाबत समजते.

