नवी दिल्ली : अ‍ॅपल लवकरच सेकंड जनरेशन एअरटॅग लॉन्च करू शकते. एअरटॅग लोकांना फाइंड माय अ‍ॅप ( Find My App ) द्वारे चाव्या, पर्स, बॅकपॅक, सामान इत्यादी ट्रॅक करण्यास मदत करते. प्रसिद्ध ऍपल विश्लेषक मिंग-ची कुओ यांच्या मते, ऍक्सेसरी शिपमेंटचा मागोवा घेत राहिल्यास ऍपल लवकरच पुढील मॉडेल लॉन्च करू ( Apple may soon launch second generation airtag ) शकते.

कुओने ( Famous Apple analyst Ming-chi Kuo ) रविवारी उशिरा ट्विट केले, 'एअरटॅग, ज्याकडे जास्त लक्ष दिले गेले नाही परंतु रिलीज झाल्यापासून शिपमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. एअरटॅग शिपमेंट 2021 मध्ये 20 दशलक्ष युनिट्स आणि 2022 मध्ये सुमारे 30 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. कुओ म्हणाले, "एरटॅग शिपमेंट वाढत राहिल्यास, मला विश्वास आहे की Apple लवकरच दुसरी पिढी विकसित करेल."

अ‍ॅपलने अवांछित ट्रॅकिंग रोखण्याच्या उद्देशाने एअरटॅग ( AirTag ) लाँच केले. या वर्षाच्या सुरुवातीला, कंपनीने नवीन गोपनीयता चेतावणी, सूचना आणि दस्तऐवजांसह एअरटॅग्ज आणि फाइंड माय नेटवर्क ( Find My Network ) वर अनेक अद्यतने जारी केली. प्रथमच त्यांचा एअरटॅग सेट करणार्‍या प्रत्येक वापरकर्त्याला आता हा एअरटॅग त्यांच्या स्वतःच्या सामानाचा मागोवा घेण्यासाठी आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करणारा संदेश दिसतो.

हेही वाचा - WhatsApp New Features : व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना विशिष्ट लोकांपासून 'लास्ट सीन' प्रोफाईल पिक्चर लपवण्याची देणार परवानगी