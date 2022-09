सॅन फ्रान्सिस्को: अ‍ॅपलने नवीनतम iOS 16 अपडेटमध्ये एक बग निश्चित केला आहे. ज्यामुळे काही ग्राहकांना नवीन आयफोन 14 ( New iPhone 14 ) डिव्हाइस सक्रिय करण्यापासून प्रतिबंधित ( Apple fixes activation issue in iPhone 14 series ) केले गेले. आयओएस 16.0.1 ( iOS 16.0.1 ) अपडेट नवीन iPhones वापरकर्त्यांना भेडसावणाऱ्या सक्रियता किंवा स्थलांतर समस्यांचे निराकरण ( Apple fixes bug causing activation issue ) करते. MacRumors च्या अहवालानुसार, नवीन iPhone 14 वापरकर्त्यांना सक्रियकरण समस्या येत आहेत. त्यांना बग निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांचे नवीन डिव्हाइस पूर्णपणे सक्रिय करण्यासाठी Mac किंवा PC सह iOS 16.0.1 वर पुनर्संचयित करण्याची आवश्यकता असू शकते.

कंपनीने ग्राहकांना एक मेमो पाठवला आहे, " आयओएस 16 ( iOS 16 ) साठी एक ज्ञात समस्या आहे. जी ओपन वाय-फाय नेटवर्कवरील डिव्हाइसेसच्या सक्रियतेवर परिणाम करू शकते." टेक जायंटने सांगितले की सध्या कोणतेही अधिकृत निराकरण नाही आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांनी "या समस्येसाठी दुरुस्ती (केस) करू नये". एका वेगळ्या सपोर्ट अपडेटमध्ये, कंपनीने सांगितले की, तुमचा नवीन आयफोन सेट केल्यानंतर तुम्हाला मेसेजेस किंवा फेसटाइममध्ये काही समस्या असल्यास, "समस्या सोडवण्यासाठी iOS च्या नवीनतम आवृत्तीवर अपडेट करा". iPhone 14 आणि आयफोन 14 प्रो ( iPhone 14 Pro ) वर iMessage आणि FaceTime सक्रियकरण पूर्ण करू शकत ( issue with Messages or FaceTime on iPhone 14 ) नाही. याचे निराकरण करण्यासाठी, iOS च्या नवीनतम आवृत्तीवर अपडेट करा," असे अ‍ॅपलने सांगितले. नवीन अ‍ॅपल सिरीज 14 ( Apple Series 14 ) आणि अ‍ॅपल वॉच सिरीज 16 ( Apple Watch Series 16 ) शुक्रवारी भारतासह जगभरात विक्रीसाठी उपलब्ध झाले.

स्वारस्य असलेले लोक आता Apple अधिकृत पुनर्विक्रेते आणि अ‍ॅपल स्टोर ( Apple Store ) कडून iPhone 14, आयफोन 14 प्रो ( iPhone 14 Pro ), Apple Watch Series 8 आणि Apple Watch SE ऑनलाइन खरेदी करू शकतात. iPhone 14 Pro आणि आयफोन 14 प्रो मॅक्स ( iPhone 14 Pro Max ) 128GB, 256GB, 512GB आणि 1TB स्टोरेज क्षमतेमध्ये डीप पर्पल, सिल्व्हर, गोल्ड आणि स्पेस ब्लॅकमध्ये उपलब्ध असतील. प्रो मॉडेलमध्ये नेहमी चालू असलेला डिस्प्ले, क्रॅश डिटेक्शन, उपग्रहाद्वारे आपत्कालीन SOS आणि डायनॅमिक आयलंडसह सूचना आणि क्रियाकलाप प्राप्त करण्याचा एक नवीन मार्ग आहे.

