लास व्हेगास : यूएस-आधारित फर्म अस्का ए5 (ASKA A5) ने कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 (Consumer Electronics Show 2023) मध्ये (ASKA A5) इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह आणि फ्लाय व्हर्टिकल टेकऑफ आणि लँडिंग (इव्होटेल) वाहनाच्या पहिल्या मॉडेलचे अनावरण केले आहे. अस्का ए5 (ASKA A5) ही जगातील पहिली चार सीटर फ्लाइंग कार आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर ही 4 सीटर कार रस्त्यापासून हवेपर्यंत 250 मैलांचा प्रवास करू शकते.

2026 पर्यंत प्रमुख शहरांमध्ये ऑन-डिमांड राइड सुविधा : कंपनीने अस्का ए5 (ASKA A5) ऑन-डिमांड राइड सेवा देखील जाहीर केली आहे. त्यामध्ये प्रमुख शहरे आणि त्यांच्या आसपासच्या भागात मागणीनुसार चालणाऱ्या अस्का ए5 (ASKA A5) वाहनांचा ताफा असेल. ही सेवा 2026 मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. गाय कप्लिन्स्की (CEO of ASKA Guy Kaplinsky) म्हणाले, आमची ही कार अशा गोष्टीचे प्रतिनिधित्व करते, जे जगात कधीही पूर्ण झाले नाही. परंतु मानवाने अनेक दशकांपासून स्वप्न पाहिले आहे. ड्राइव्ह आणि फ्लाय इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेकऑफ आणि लँडिंग, वास्तविक उडणारी कार पूर्णपणे कार्यरत आहे. आम्ही अस्का ए5 (ASKA A5) सह इतिहास घडवत आहे आणि पुढील 100 वर्षांच्या वाहतुकीची (next 100 years of transportation) व्याख्या करत आहेत.

कार घरपोच चार्ज केली जाऊ शकते : गाय कप्लिन्स्की (CEO of ASKA Guy Kaplinsky) यांनी म्हटले आहे की, याशिवाय, टेक ऑफ किंवा लँडिंगसाठी, उडणाऱ्या कारला हेलिपॅड किंवा व्हर्टीपोर्ट सारख्या कॉम्पॅक्ट जागेची आवश्यकता असेल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे वाहन सध्याच्या पार्किंगच्या जागेतही बसते आणि ते घरी (car can be charged at home) आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनवर (car can be charged at station) चार्ज केले जाऊ शकते. कंपनीने म्हटले आहे की, वाहन सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करते. उदाहरणार्थ, अस्का ए5 (ASKA A5) ला मोठे पंख आहेत, जे आपत्कालीन परिस्थितीत जहाजाला सुरक्षित लँडिंगसाठी (safe landing) सरकवू शकतात. हे उर्जेच्या दोन स्त्रोतांद्वारे समर्थित आहे - बॅटरी आणि इंजिन. कंपनीने सांगितले की, अस्का ए5 (ASKA A5) मध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत संपूर्ण कार वाचवण्यासाठी बॅलिस्टिक पॅराशूटचा (Including ballistic parachutes) समावेश आहे. (ASKA A5) चे 2026 पर्यंत विपणन करण्याचे लक्ष्य आहे. तथापि, कंपनीच्या अधिकृत साइटवर (ASKA A5 Booking) चे बुकिंग सुरू आहे.