वॉशिंग्टन [यूएस] : प्रत्येक मनुष्यामध्ये एक जीनोम ( Predict Diseases ) असतो जो गुंतागुंतीचा असतो. हे कोडच्या तीन अब्ज अक्षरांच्या समतुल्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ( Artificial Intelligence ) अनेक भिन्नता आहेत. त्या सर्व संहितेचे ( GenOmic Profile Model CompreHensive EvaluatoR ) बसून विश्लेषण करणे कदाचित मानवाला ( Every Human Being has a Genome Which is Complex ) शक्य नाही. तथापि, "नेचर मशीन इंटेलिजेंस" नावाच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये अब्जावधी कोडिंगद्वारे मानवाकडून चुकलेल्या गोष्टी शोधण्याची क्षमता आहे. एखाद्या दिवशी, एआय-सक्षम जीनोम वाचक कर्करोगापासून सामान्य सर्दीपर्यंतच्या आजारांच्या घटनांचा अंदाज लावू शकतात. दुर्दैवाने, AI च्या अलीकडील लोकप्रियतेच्या वाढीमुळे नाविन्यपूर्णतेमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत.

फ्रँकेन्स्टाईनचा राक्षस वेगवेगळ्या भागांचे मिश्रण : कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लॅबोरेटरी (सीएसएचएल) असिस्टंट प्रोफेसर पीटर कू म्हणतात "हे सध्या वाइल्ड वेस्टसारखे आहे. प्रत्येकजण त्यांना हवे ते करीत आहे." ज्याप्रमाणे फ्रँकेन्स्टाईनचा राक्षस वेगवेगळ्या भागांचे मिश्रण होता, त्याचप्रमाणे AI संशोधक सतत विविध स्त्रोतांकडून नवीन अल्गोरिदम तयार करीत आहेत. आणि त्यांची निर्मिती चांगली किंवा वाईट असेल हे ठरवणे कठीण आहे. शेवटी, मानवी क्षमतेच्या पलीकडे असलेल्या गणनेचा सामना करताना वैज्ञानिक "चांगले" आणि "वाईट" कसे ठरवू शकतात?

तिथेच गोफर, कू लॅबचा नवीन शोध : गोफर (जेनोमिक प्रोफाईल-मॉडेल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएटरसाठी संक्षिप्त) ही एक नवीन पद्धत आहे, जी संशोधकांना जीनोमचे विश्लेषण करण्यासाठी सर्वात कार्यक्षम AI प्रोग्राम ओळखण्यात मदत करते. "आम्ही एक फ्रेमवर्क तयार केले आहे जिथे तुम्ही अल्गोरिदमची अधिक पद्धतशीरपणे तुलना करू शकता." कूच्या प्रयोगशाळेतील पदवीधर विद्यार्थी, झिकी तांग स्पष्ट करतात.

GOPHER अनेक निकषांवर AI कार्यक्रमांना न्याय देतो : ते आमच्या जीनोमचे जीवशास्त्र किती चांगले शिकतात, ते महत्त्वाचे नमुने आणि वैशिष्ट्यांचा किती अचूक अंदाज लावतात. पार्श्वभूमीचा आवाज हाताळण्याची त्यांची क्षमता आणि त्यांचे निर्णय किती अर्थपूर्ण आहेत. "एआय हे शक्तिशाली अल्गोरिदम आहेत जे आमच्यासाठी प्रश्न सोडवत आहेत." टँग म्हणतात. परंतु, ती नोंदवते : "त्यांच्यासह एक प्रमुख समस्या ही आहे की, त्यांनी ही उत्तरे कशी दिली हे आम्हाला माहिती नाही."

AI अल्गोरिदमचे भाग : GOPHER ने Koo आणि त्याच्या टीमला AI अल्गोरिदमचे भाग शोधण्यात मदत केली जे विश्वासार्हता, कार्यप्रदर्शन आणि अचूकता वाढवतात. निष्कर्ष पुढे जाण्यासाठी सर्वात कार्यक्षम AI अल्गोरिदम तयार करण्यासाठी मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स परिभाषित करण्यात मदत करतात. कू लॅबमधील आणखी एक पदवीधर विद्यार्थी शुशन टोनेयन म्हणतो, "आम्हाला आशा आहे की, हे या क्षेत्रात नवीन असलेल्या लोकांना भविष्यात मदत करेल."

अस्वस्थ वाटत असल्याची कल्पना करा आणि बटण दाबल्यावर नेमके काय चूक आहे हे निर्धारित करण्यात सक्षम आहात. AI एखाद्या दिवशी या विज्ञान-कथा ट्रॉपला प्रत्येक डॉक्टरांच्या कार्यालयाच्या वैशिष्ट्यात बदलू शकेल. व्हिडिओ-स्ट्रीमिंग अल्गोरिदम प्रमाणेच जे वापरकर्त्यांच्या पाहण्याच्या इतिहासावर आधारित त्यांची प्राधान्ये जाणून घेतात, एआय प्रोग्राम आमच्या जीनोमची अद्वितीय वैशिष्ट्ये ओळखू शकतात ज्यामुळे वैयक्तिक औषधे आणि उपचार होतात. Koo टीमला आशा आहे की GOPHER अशा AI अल्गोरिदमला ऑप्टिमाइझ करण्यात मदत करेल जेणेकरून आम्ही विश्वास ठेवू शकतो की ते योग्य कारणांसाठी योग्य गोष्टी शिकत आहेत. टोनेयन म्हणतात : "जर अल्गोरिदम चुकीच्या कारणांसाठी अंदाज बांधत असेल, तर ते उपयुक्त ठरणार नाहीत."