चेन्नई : आंध्र प्रदेशातील श्रीहरीकोटा येथील इस्रोच्या ( Mission Control Centre was Inaugurated at ISRO ) सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) येथे ( Indias First Privately Owned Space Rocket Launchpad ) भारताच्या (SDSC) पहिल्या खाजगी मालकीच्या ( Agnikul Cosmos Rocket Launchpad ) अंतराळ रॉकेट लॉन्चपॅड ( Rocket Launchpad ) आणि मिशन कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले, असे अग्निकुल कॉसमॉसने ( Agnikul Cosmos ) सांगितले. अग्निकुल कॉसमॉस या शहर-आधारित रॉकेट स्टार्टअपने सांगितले की, लॉन्चपॅड आणि मिशन कंट्रोल सेंटरची रचना ( Mission Control Centre ) त्यांनी केली आहे आणि भारतीय ( Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota in Andhra Pradesh ) अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) आणि खाजगी क्षेत्रातील अंतराळ नियामक IN-SPACe यांच्या सहकार्याने कार्यान्वित केले आहे.

या सुविधेचे उद्घाटन 25 नोव्हेंबर रोजी अंतराळ विभागाचे सचिव आणि इस्रोचे अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांच्या हस्ते करण्यात आले. अग्निकुल कॉसमॉस यांनी सांगितले. "लाँचपॅड विशेषत: लिक्विड स्टेज नियंत्रित प्रक्षेपणांना समर्थन देण्याची क्षमता लक्षात घेऊन तयार केले गेले आहे, तसेच प्रक्षेपण दरम्यान प्रमुख उड्डाण सुरक्षा मापदंडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ISRO च्या रेंज ऑपरेशन टीमची आवश्यकता देखील संबोधित करते. याव्यतिरिक्त, आवश्यकतेनुसार, डेटा सामायिक करण्याची क्षमता त्यात आहे. आणि इस्रोच्या मिशन कंट्रोल सेंटरसह इतर गंभीर माहिती,” स्टार्टअपने जोडले.

कंपनीने सांगितले की त्याच्या पहिल्या रॉकेटचे प्रक्षेपण स्वतःच्या लाँचपॅडवरून होईल. हे मिशन एक तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक असेल जे अग्निकुलच्या कक्षीय प्रक्षेपणाचे प्रतिबिंब असेल परंतु कमी प्रमाणात. "खाजगी लॉन्च व्हेईकलसाठी पहिले अनन्य लॉन्च पॅड SDSC येथे आले आहे. आता भारत आणखी एका स्पेस प्लॅटफॉर्मवरून अंतराळात प्रवास करू शकतो. अग्निकुलचे आभार," सोमनाथ म्हणाले.

त्यांच्या नवीन सुविधेबद्दल भाष्य करताना, अग्निकुलचे सह-संस्थापक आणि सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन म्हणाले, "इस्रोच्या प्रक्षेपण ऑपरेशन टीम्ससोबत काम करत असताना आमच्या स्वतःच्या लाँचपॅडवरून प्रक्षेपण करण्याची क्षमता हा एक विशेषाधिकार आहे जो आम्हाला इस्रो आणि इन-स्पेस यांनी प्रदान केला आहे" अग्निकुल कॉसमॉसचे सह-संस्थापक आणि सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन म्हणाले. कंपनी आणि ISRO ISRO सोबतच्या कराराच्या रूपरेषेवर गप्प आहेत जसे की ज्या जमिनीवर सुविधा आल्या आहेत त्या जमिनीसाठी भाडेपट्टीची रक्कम किंवा इतर तपशील.