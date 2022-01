सॅन फ्रान्सिस्को: मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सॲपचे प्रमुख विल कॅथकार्ट (Will Cathcart head of WhatsApp) यांनी संकेत दिले आहेत की, ते लवकरच एक खास ॲपल आयपॅड ॲपचे अनावरण (Apple iPad app unveiled) करू शकतात. याबाबत मीडिया अहवालात माहिती देण्यात आली आहे. द वर्जच्या अहवालानुसार (Report by The Verge) कॅथकार्ट यांच्याकडे त्या लोकांसाठी एक संदेश आहे की, जे देशी आयपॅडसाठी संघर्ष करत आहेत. कॅथकार्ट यांनी या आठवड्यातील एका मुलाखतीत दरम्यान द वर्जला सांगितले की, खुप दिवसापासून लोकांना एक आयपॅड ॲप हवे आहे. ते म्हणाले, आम्हाला हे करायला आवडेल.

अहवालात म्हणले आहे की, आयपॅडसाठी इंस्टाग्राम प्रमाणे ॲपलच्या टॅब्लेटसाठी व्हॉट्सॲपची आवृत्ती (WhatsApp version for Apple's tablet), खूप विनंती केलेले वैशिष्ट्य असूनही, बर्याच काळापासून वापरकर्त्यांपासून दूर आहे. त्यांनी सामंगितले की, आणि जसे की कॅथकार्ट आयपॅड आवृत्ती जारी करण्यास वचनबद्ध असणार नाही. त्यांच्या टिप्पणीवरुन लक्षात येते की, शक्यता आहे की लवकरच बनवले जाईल. विशेषत: आता अशा क्लायंटला काम करण्यासाठी व्हॉट्सॲपने आवश्यक असलेले मूलभूत तंत्रज्ञान तयार केले आहे.

कॅथकार्ट यांनी मागील वर्षात व्हॉट्सॲपसाठी ऑप्ट-इन (Opt-in for WhatsApp), मल्टी-डिवाइस समर्थनार्थ रोलआउटचा संदर्भ देताना म्हणाले, आम्ही बऱ्याच उपकरणांना समर्थन देण्यासाठी तंत्रज्ञानावर बरेच काम केले आहे. ते म्हणाले, आमचे वेब आणि आमचे डेस्कटॉप ॲपमध्ये ते आहे. जर माझ्याकडे एक मल्टी-डिवाइस चालू आहे, तर मी आपला फोन बंद करु शकतो किंवा मी माझे नेटवर्क कनेक्शन गमावू शकतो आणि तरीही माझ्या डेस्कटॉपवर संदेश प्राप्त करू शकतो. टॅबलेट ॲपसाठी हे खरचं खुप महत्वपूर्ण असेल ॲपचा वापर करण्यास सक्षम असेल, भले ही तुमचा फोन चालू नसला तरी. यासाठी अंगभूत तंत्रज्ञान आहे.