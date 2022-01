सॅन फ्रान्सिस्को: ॲंड्रॉइड 12 (Android 12) ने अनेक अतिरिक्त सुविधा आणल्या आहेत. एका नवीन अहवालात दावा करण्यात आला आहे की पुढील-जनरल ॲंड्रॉइड 12 (Android 13) प्लॅटफॉर्म (next-gen Android 13 platform) लॉक स्क्रीनद्वारे QR कोड स्कॅन लॉन्च करण्याची क्षमता जोडू शकते.

माहितीनुसार, लॉक स्क्रीनवर 'शो क्यूआर स्कॅनर' (show QR scanner) सक्षम करण्याचा पर्याय असणार आहे. ही सुविधा क्वीक टॉगल सेटिंग्स (quick toggle settings) मध्ये दिसेल. गुगल सध्या हे सुविधा जोडण्याचा विचार करत आहे, तर सॅमसंगने आधीच हा पर्याय प्रदान केला आहे.

सध्या, हे स्पष्ट नाही की क्यूआर कोड स्कॅन पर्याय सक्रिय केल्याने नवीन अ‍ॅप लॉन्च होईल की गूगल लेंस ऐप (Google Lens app) चा वापर केला जाईल. Android 13 प्लॅटफॉर्म अ‍ॅप्सना एका टॅपने सामायिक करण्यास अनुमती देईल (Android 13 प्लॅटफॉर्म अ‍ॅप्सना एका टॅपसह जवळपासच्या डिव्हाइसेसवर मीडिया हस्तांतरित करण्यास अनुमती देईल). Android 13 मध्ये डेब्यू होणारे नवीन 'मीडिया TTT' वैशिष्ट्य उघडपणे डिव्हाइसेसना चालू करण्यास अनुमती देईल. Android 13 मीडिया त्यांच्या फोनवरून जवळपासच्या स्पीकर किंवा इतर उपकरणांवर हस्तांतरित करण्यासाठी. Android 13 प्लॅटफॉर्म ब्लूटूथद्वारे ऑडिओ स्ट्रीमिंगमध्ये मोठ्या सुधारणा देखील सादर करेल.

गूगल ने एलई ऑडियो कोडेक एलसीथ्री (LE Audio codec (LC3)) मर्ज केले आहे. हे सिस्टम सेटिंग्जमध्ये नवीन पर्याय म्हणून जोडले गेले आहे. कोणत्याही ऑडिओ डिव्‍हाइसशी कनेक्‍ट करताना, कोडेक सर्वोच्च प्राधान्‍य घेईल (codec will take the highest priority), याचा अर्थ सपोर्टेड डिव्‍हाइस इतरांच्या अगोदर पहिल्यांदा एलई ऑडिओ कनेक्‍शन स्‍थापित करण्‍याचा प्रयत्‍न करतील.

