नवी दिल्ली : भारतात आता निश्चितपणे 5G चा वापर वाढणार आहे. साल 2028 पर्यंत भारतात 5G वापरकर्त्यांची संख्या 690 दशलक्ष पर्यंत ( 690 mn Indians ) जाणार ( Global 5G Subscriptions ) आहे. तर सुमारे 53 टक्के मोबाईल ( ExaByte ) सदस्यांकडे 5Gचे नेट असणार आहे. असे एका नवीन अहवालात ( 690 Million Users of 5G in India ) बुधवारी ( 5G will Represent Around 53 Percent of Mobile Subscriptions ) दिसून आले. Jio आणि Airtel सारख्या दूरसंचार प्रदात्यांनी देशभरात 5G सेवा आणणे सुरू ठेवल्यामुळे, या वर्षाच्या अखेरीस भारतातील 5G ​​सदस्यता सुमारे 31 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

ताज्या 'एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट'नुसार, देशातील प्रति स्मार्टफोन सरासरी डेटा ट्रॅफिक 2022 मध्ये दरमहा 25GB वरून 2028 मध्ये सुमारे 54 GB पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. एकूण मोबाईल सबस्क्रिप्शनची टक्केवारी म्हणून भारतातील स्मार्टफोन सदस्यता या वर्षी ७७ टक्क्यांवरून २०२८ मध्ये ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

2024 मध्ये भारतात 4G सबस्क्रिप्शन्स सुमारे 930 दशलक्षपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. तेथून 2028 पर्यंत अंदाजे 570 दशलक्षपर्यंत घटेल, असे अहवालात नमूद केले आहे. एरिक्सन इंडियाचे प्रमुख आणि दक्षिण-पूर्व आशिया, ओशनिया आणि भारत, एरिक्सनचे नेटवर्क सोल्यूशन्सचे प्रमुख नितीन बन्सल म्हणाले, "भारताची डिजिटल समावेशन उद्दिष्टे साध्य करण्यात 5G महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम घरांमध्ये ब्रॉडबँड आणण्यासाठी.

वर्धित मोबाइल ब्रॉडबँड (eMBB) आणि फिक्स्ड वायरलेस ऍक्सेस (FWA) हे भारतातील 5G ​​साठी लवकर वापरल्या जातील अशी अपेक्षा आहे, "ज्यामुळे देशातील मर्यादित स्थिर ब्रॉडबँड प्रवेश पातळीची चिंता दूर करण्यात आणि डेटा अनुभव सुधारण्यास मदत होईल. पुढे जात आहोत," बन्सल जोडले. भारतातील प्रति स्मार्टफोन सरासरी डेटा ट्रॅफिक या क्षणी जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे.

भारत प्रदेशातील एकूण मोबाइल डेटा ट्रॅफिक 2022 मध्ये 18 EB प्रतिमहिना वरून 2028 मध्ये 53 ExaByte (EB) प्रति महिना वाढण्याचा अंदाज आहे. CAGR 19 टक्क्यांनी वाढेल, असे अहवालात म्हटले आहे. जगातील अनेक भागांमध्ये सध्याची आणि विकसनशील आर्थिक आव्हाने असूनही, जागतिक 5G सदस्यत्वे या वर्षाच्या अखेरीस एक अब्ज आणि 2028 च्या अखेरीस पाच अब्जपर्यंत पोहोचतील. 5G वर, जुलै-सप्टेंबर 2022 दरम्यान जागतिक स्तरावर सुमारे 110 दशलक्ष सदस्यत्वे जोडली गेली, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर एकूण 870 दशलक्ष सदस्यत्व आले.