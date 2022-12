नवी दिल्ली : अब्जाधीश उद्योगपती इलॉन मस्क iPhone वापरकर्त्यांसाठी ट्विटर ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवेची किंमत पडताळणीसह 8 डाॅलरवरून 11 डाॅलरपर्यंत वाढवणार आहे. अॅपल त्याच्या अॅप स्टोअरवर ( ID Verification for Blue Badge Twitter Account ) ऑफर ( Not Active Twitter Account ) करीत असलेली 30 टक्के कपात लक्षात ( Twitter Blue Subscription Service ) घेऊन iOS वरून महसूल ( Twitter Bluetik Subscription Service ) घेते. द इन्फॉर्मेशनमधील एका ( 8 Dollar Twitter Bluetick Subscription Service ) अहवालानुसार, मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मने काही कर्मचाऱ्यांना सूचित केले आहे की, ते ( Musk to Relaunch Twitter Blue Tick ) आपल्या ट्विटर ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवेच्या किंमती बदलण्याची योजना आखत आहेत. iphone 11 डॉलरसाठी नवीन Twitter ब्लू सबस्क्रिप्शन ( Twitter Blue Tick Account Will Removed ) सेवा किंमत मोजावी लागणार आहे.

सूत्रांचा हवाला देऊन अहवालात म्हटले आहे की, कंपनीचे अधिकारी वेबवरील ट्विटरसाठी ब्लू सेवेसाठी 7 डाॅलर आणि आयफोनवरील iOS अॅपद्वारे 11 डाॅलर आकारण्याचा विचार करीत आहे. ट्विटरचे सीईओ एलोन मस्क यांनी गेल्या महिन्यात व्हेरिफिकेशनसह ब्लू सबस्क्रिप्शन योजना लाँच केली होती. परंतु, नंतर ब्रँड आणि सेलिब्रिटींची तोतयागिरी करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर अनेक बनावट खाती समोर आल्याने मोठ्या वादानंतर ते रद्द केली.

एलोन मस्क ट्विटरचे सीईओ म्हणाले की, मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म आपली 8 डाॅलर ब्लू सबस्क्रिप्शन सेवा पडताळणीसह 29 नोव्हेंबरपासून पुन्हा लाँच करेल, यावेळी अधिक 'रॉक सॉलिड' असणार आहे. परंतु, अॅपलच्या अॅप स्टोअरच्या खरेदीमध्ये 30 टक्के कपात टाळण्यासाठी यासाठीदेखील पुढे ढकलण्यात आले. इलॉन मस्क यांनी अॅप स्टोअर कटवर टीका केली, त्याला 'इंटरनेटवरील छुपा 30 टक्के कर असे म्हटले आहे.

अॅपलने ट्विटरवर जाहिराती थांबवल्या, अब्जाधीश उद्योगपती एलोन मस्क म्हणाले, "अ‍ॅपलने बहुतेक ट्विटरवर जाहिराती थांबवल्या आहेत. ते अमेरिकेत भाषण स्वातंत्र्याचा द्वेष करतात का?" त्यांनी पोस्ट केले, "ऍपलने ट्विटरला त्याच्या अॅप स्टोअरमधून काढून टाकण्याची धमकी दिली आहे. परंतु, आम्हाला का सांगितले नाही." या महिन्याच्या सुरुवातीला, मस्क म्हणाले होते की, टेक दिग्गज ऍपलने मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर 'पूर्ण रिडू' केले आहे.

ऍपलचे सीईओ टिम कूक यांच्या भेटीनंतर, मस्क म्हणाले की, त्यांनी मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवरील 'गैरसमज' दूर केले आहेत. कदाचित अॅप स्टोअरमधून काढून टाकले जातील. ट्विटरचे सीईओ म्हणाले, "चांगले संभाषण. इतर गोष्टींबरोबरच, आम्ही अॅप स्टोअरमधून ट्विटरच्या संभाव्यतेबद्दलचे गैरसमज दूर केले आहेत." अॅपलचे सीईओ टिम कूक स्पष्ट होते की अॅपलने कधीही असे करण्याचा विचार केला नाही.''