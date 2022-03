.

संसदीय कार्य राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांची पुण्यात पत्रकार परिषद सुरू Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

पुणे - परराष्ट्र व्यवहार आणि संसदीय कार्य राज्यमंत्री ( state for external affairs ) व्ही. मुरलीधरन ( v muralitharans press conference ) यांची विधानभवन पुणे येथे पत्रकार परिषद ( Press conference of state minister in Pune ) सुरू आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत मंत्री काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.