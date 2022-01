.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जेष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय जीवनात गेल्या सुमारे गेल्या सत्तर वर्षा पासून धडाडीचे आणि लढाऊ नेते अशी ओळख असलेले (N. D. Patil passed away) प्राध्यापक एन.डी.पाटील यांचे निधन झाले आहे. मृत्यू समयी ते 93 वर्षांचे होते. (Life journey of ND Patil) कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. तेथेच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. वातावरणात बदल झाल्याने त्यांना कणकण वाटत होती. (Shetkari Kamgar Paksh) त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. (ND Patil Senior leader of the Shetkari Kamgar Paksha) दुसऱ्या लाटेत त्यांना कोरोनाची लागण झाली. मात्र या वयातही एन.डी. पाटील यांनी कोरोनावर यशस्वीरित्या मात केली होती. कोल्हापुरात आज त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार पार पडत आहे.