लंडन काही समीक्षकांनी हे नाव अपमानास्पद असू शकते किंवा वर्णद्वेषी अर्थ असू शकतो अशी चिंता व्यक्त केल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटना डब्ल्यूएचओने मंकीपॉक्स रोगाचे नाव बदलण्यासाठी खुले मंच आयोजित करत असल्याचे WHO plans to rename monkeypox म्हटले आहे. शुक्रवारी एका निवेदनात, यूएन आरोग्य एजन्सीने म्हटले आहे की त्यांनी कलंक टाळण्यासाठी भौगोलिक प्रदेशांऐवजी रोमन अंकांचा वापर करून व्हायरसच्या दोन कुटुंबांची किंवा गटांची नावे बदलली आहेत. पूर्वी काँगो बेसिन म्हणून ओळखले जाणारे रोगाचे रूप आता क्लेड वन किंवा I आणि पश्चिम आफ्रिका क्लेडला क्लेड टू किंवा II म्हणून ओळखले Clade two version of monkeypox जाईल.

डब्ल्यूएचओने WHO सांगितले की या आठवड्यात शास्त्रज्ञांच्या बैठकीनंतर आणि रोगांचे नाव देण्याच्या सध्याच्या सर्वोत्तम पद्धतींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश "कोणत्याही सांस्कृतिक Rename Over Stigmatisation Concerns, सामाजिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, व्यावसायिक किंवा वांशिक गटांना गुन्हे करण्यापासून संरक्षण करणे" आणि व्यापार, प्रवास, पर्यटन किंवा प्राणी कल्याण यावर कोणताही नकारात्मक प्रभाव कमी करणे आहे. जपानी एन्सेफलायटीस, मारबर्ग विषाणू, स्पॅनिश इन्फ्लूएंझा आणि मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यासह इतर अनेक रोगांना ते प्रथम उद्भवलेल्या किंवा ओळखल्या गेलेल्या भौगोलिक प्रदेशांच्या नावावर दिले गेले आहेत. डब्ल्यूएचओने WHO ने यापैकी कोणतेही नाव बदलण्यासाठी सार्वजनिकरित्या सुचवलेले नाही.

मंकीपॉक्सचे नाव प्रथम 1958 मध्ये देण्यात आले Monkeypox was first named in 1958 जेव्हा डेन्मार्कमधील संशोधनात माकडांना "पॉक्स-सदृश" रोग असल्याचे आढळून आले, जरी त्यांना प्राणी जलाशय मानले जात नाही. डब्ल्यूएचओने सांगितले की ते मंकीपॉक्ससाठी लोकांसाठी नवीन नावे सुचवण्याचा मार्ग देखील उघडत आहेत, परंतु नवीन नाव कधी जाहीर केले जाईल हे सांगितले नाही. आजपर्यंत, मे पासून जागतिक स्तरावर मंकीपॉक्सची 31,000 हून अधिक प्रकरणे आढळली आहेत, त्यापैकी बहुतेक आफ्रिकेबाहेर आहेत. मंकीपॉक्स मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये अनेक दशकांपासून स्थानिक आहे आणि मे पर्यंत खंडाच्या पलीकडे मोठ्या प्रमाणात उद्रेक होण्यासाठी ज्ञात नव्हते.

डब्ल्यूएचओ World Health Orgnization ने जुलैमध्ये मंकीपॉक्सच्या जागतिक प्रसाराला आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले आणि अमेरिकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला स्वतःच्या साथीच्या रोगाला राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केले. आफ्रिकेबाहेर, 98 टक्के प्रकरणे पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांमध्ये आढळतात. लसींचा केवळ मर्यादित जागतिक पुरवठा असल्याने, अधिकारी मंकीपॉक्सला एक नवीन रोग म्हणून प्रस्थापित होण्याआधी त्याला थांबवण्यासाठी धाव घेत आहेत.

