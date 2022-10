मॉस्को : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ( Russia Ready to Resume Gas Supplies to Europe ) बुधवारी सांगितले ( Russian President Vladimir Putin Said ) की, त्यांचा देश नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनमधून बाल्टिक समुद्रमार्गे जर्मनीला युरोपला गॅस पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास तयार आहे. मॉस्कोमधील ऊर्जा मंचाला संबोधित ( Explosions in Pipeline Caused Massive Gas Leaks ) करताना, पुतिन यांनी पुन्हा आरोप केला की नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन आणि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनच्या दोन दुव्यांपैकी एक असलेल्या लिंकमधील स्फोटांमागे अमेरिकेचा हात असल्याचा संशय आहे.

स्फोटांमुळे गॅस गळती : पाइपलाइनमधील स्फोटांमुळे मोठ्या प्रमाणात गॅस गळती झाली आणि पुरवठा विस्कळीत झाला असे आरोप पुतीन यांनी केले आहेत. अमेरिकेने त्यांचे हे आरोप यापूर्वीच फेटाळून लावले आहेत. अनेक युरोपीय देशांनी सांगितले की, पाइपलाइनमधील स्फोट कदाचित तोडफोडीमुळे झाले असले, तरी या देशांनी कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. रशियाकडून स्वस्त गॅसचा पुरवठा थांबवून युरोपला कमकुवत करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी या पाइपलाइनवर हल्ला केला आहे, असा दावा पुतिन यांनी केला आहे.

पाइपलाइनमध्ये तोडफोड : रशियाचे अध्यक्ष पुतीन पुढे म्हणाले की, पाइपलाइन तोडफोड ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाची घटना आहे. स्वस्त ऊर्जेचा पुरवठा खंडित करून संपूर्ण खंडाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम करण्याचा उद्देश आहे. युरोपला महागड्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूची आयात करण्यास भाग पाडावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, असा आरोप त्यांनी केला. पुतिन म्हणाले, 'ज्यांना रशिया आणि युरोपियन युनियनमधील संबंध खराब करायचे आहेत, ते नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनच्या तोडफोडीमागे लोक आहेत.' रशिया अजूनही युक्रेनद्वारे युरोपला गॅस पुरवत आहे. परंतु, बाल्टिक पाइपलाइनमध्ये झालेल्या स्फोटांमुळे हिवाळ्याच्या हंगामापूर्वी युरोपमध्ये ऊर्जा टंचाई निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.