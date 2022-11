लंडन : दैनिक शीख प्रार्थना पुस्तके, ज्याला नितनेम गुटका म्हणतात, 100 वर्षांमध्ये प्रथमच युकेमधील ( Daily Sikh Prayer Books Called Nitnem Gutka ) शीख लष्करी कर्मचार्‍यांना जारी करण्यात आली आहेत. असे मीडिया रिपोर्टमध्ये गुरुवारी सांगण्यात आले. लष्करी जीवनातील कठोरता सहन करण्यासाठी प्रार्थना पुस्तके तीन भाषांमध्ये टिकाऊ आणि जलरोधक ( UK Defence Sikh Network Major Singh Virdee Who Uses his Nitnem ) सामग्रीमध्ये ( Three Languages in Durable and Waterproof Material ) छापण्यात आली आहेत, असे बीबीसीच्या अहवालात म्हटले आहे.

ब्रिटीश आर्मीच्या गुटख्याला छद्म आवरण : ब्रिटीश आर्मीच्या गुटख्याला छद्म आवरण असते, तर रॉयल नेव्ही आणि आरएएफ गुटख्याला नेव्ही ब्लू आहे. मेजर दलजिंदर सिंग विरदी, जे ब्रिटीश सैन्यात आहेत आणि पुस्तके परत करण्याच्या मोहिमेत दोन वर्षे घालवत आहेत, बुधवारी म्हणाले, "लष्कर अनेक वर्षांपासून ख्रिश्चन धार्मिक ग्रंथ प्रदान करीत आहेत आणि मी तेथे दरवाजा उघडण्याची संधी पाहिली. शीख धर्मासाठी शीख ग्रंथ प्रदान करण्यासाठी." नितनेम गुटके विल्टशायरमध्ये छापण्यात आले आणि शीख धर्मग्रंथांसाठी उद्देशाने तयार केलेल्या वाहनात सिंहासनावर ठेवले गेले.

युके डिफेन्स शीख नेटवर्कचे चेअरपर्सन, मेजर सिंग विरडी यांचे मनोगत : त्यांना लंडनमधील सेंट्रल गुरुद्वारा मंदिराच्या लायब्ररीत नेण्यात आले. जिथे त्यांना अधिकृतपणे 28 ऑक्टोबर रोजी लष्करी जवानांना देण्यात आले. बीबीसीने वृत्त दिले. तसेच, युके डिफेन्स शीख नेटवर्कचे चेअरपर्सन, मेजर सिंग विरडी, जे त्यांचा नितनेम गुटखा दिवसातून तीन वेळा वापरतात ते म्हणाले, "शिखांसाठी आमचे धर्मग्रंथ केवळ शब्द नाहीत, ते आमच्या गुरूंचे जिवंत मूर्त स्वरूप आहेत. आम्ही नैतिक सामर्थ्य मिळवतो आणि दररोज धर्मग्रंथांचे वाचन केल्याने शारीरिक शक्ती मिळते, यामुळे आपल्याला शिस्त मिळते आणि ती आपल्याला आध्यात्मिकरित्या वाढवते,” असेही ते म्हणाले.

नॅशनल आर्मी म्युझियमच्या अभिलेखागारात : नितनेम गुटके हे स्टीलच्या खंजीर, बांगड्या आणि लाकडी कंगव्यांसह शीख धर्माच्या इतर लेखांसह, एक शतकापूर्वी लष्करी कर्मचार्‍यांना पहिल्यांदा जारी केले गेले होते. परंतु, त्यानंतर ते कधीही जारी केले गेले नाहीत. लंडनमधील नॅशनल आर्मी म्युझियमच्या अभिलेखागारात मूळ लष्कराने जारी केलेला नितनेम गुटखा आहे. 1840 पासून शीख सैनिकांना ब्रिटीश सैन्यात भरती करण्यात आले होते, असे बीबीसीने वृत्त दिले आहे.

संरक्षण मंत्रालय युके : विकासाला प्रतिसाद म्हणून, संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) बुधवारी सांगितले की, ते "शिखांना त्यांच्या विश्वासाच्या मुख्य घटकाचे पालन करण्यास थेट समर्थन देण्याची" आशा करतात." संपूर्ण यूके MOD मधील शीखांना सेवा देण्यासाठी नितनेम गुटखा प्रदान करून आम्ही थेट आशा करतो. शिखांना ते जिथेही प्रवास करतात आणि कोणत्याही परिस्थितीत काम करतात तिथे त्यांच्या श्रद्धेच्या मुख्य घटकाचे पालन करतात, ”बीबीसीने मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याला उद्धृत केले.