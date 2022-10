लंडन : Water on Mars: संशोधकांच्या एका आंतरराष्ट्रीय पथकाला मंगळाच्या दक्षिण ध्रुवीय 'आइस कॅप'खाली द्रव पाण्याच्या संभाव्य अस्तित्वाचे नवीन पुरावे सापडले liquid water on Mars आहेत. बर्फाने झाकलेल्या ग्रहाच्या उच्च अक्षांश प्रदेशाला 'आइस कॅप' म्हणतात. मंगळाच्या दक्षिण ध्रुवाच्या खाली द्रव पाणी असल्याचे दर्शविण्यासाठी रडार व्यतिरिक्त इतर डेटा वापरून पुरावे दर्शवतात. Scientists find new evidence for liquid water on Mars

केंब्रिज विद्यापीठाच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांनी, शेफिल्ड विद्यापीठाच्या भागीदारीत, त्याच्या उंचीतील सूक्ष्म नमुने ओळखण्यासाठी बर्फाच्या टोपीच्या वरच्या पृष्ठभागाच्या आकाराचे अवकाशयान लेसर अल्टिमीटर मोजमाप वापरले. त्याने नंतर दाखवले की, हे नमुने संगणक मॉडेल्सच्या अंदाजांशी जुळतात की, बर्फाच्या टोपीखालील पाण्याचा भाग पृष्ठभागावर कसा परिणाम करेल, याची माहिती घेण्यात आली.

त्यांचे परिणाम पूर्वीच्या बर्फ-भेदक रडार मोजमापांशी सुसंगत आहेत. याचा मूळ अर्थ बर्फाच्या खाली द्रव स्वरूपात पाण्याचे संभाव्य क्षेत्र दर्शविण्यासाठी केला गेला होता. केवळ रडार डेटावरून द्रव पाण्याच्या अस्तित्वाचे स्पष्टीकरण वादातीत आहे. काही अभ्यासांनी असे सुचवले आहे की रडार सिग्नल पाण्याच्या द्रव स्वरूपामुळे नाही.

अभ्यासाचे सह-लेखक शेफिल्ड इंग्लंड विद्यापीठाचे फ्रान्सिस बुचर म्हणाले: 'हा अभ्यास मंगळावर आज द्रव पाणी असल्याचे सर्वोत्तम संकेत देतो कारण याचा अर्थ असा आहे की पृथ्वीवर आणखी उप-हिमायुक्त तलाव नाहीत. मंगळ ग्रहावर आम्ही शोधत असताना शोधत असलेले पुरावे आता सापडले आहेत. बुचर म्हणाले, 'मंगळावर जीवसृष्टी अस्तित्त्वात आहे असे नाही, तरी जीवनासाठी द्रव स्वरूपात पाणी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

संशोधकांनी नमूद केले की अशा थंड तापमानात द्रवपदार्थ बनण्यासाठी, दक्षिण ध्रुवाच्या खाली असलेले पाणी खरेतर खारट असणे आवश्यक आहे. तथापि, अशा खारट पाण्यात कोणत्याही सूक्ष्मजीव जीवनाची भरभराट होणे कठीण आहे. पृथ्वीप्रमाणेच, मंगळाच्या दोन्ही ध्रुवावर जाड पाण्याचा बर्फ आहे, जो ग्रीनलँड बर्फाच्या चादरीच्या एकत्रित खंडाएवढा आहे.

पृथ्वीच्या बर्फाच्या चादरीखालील पाण्याचा प्रवाह आणि त्याहूनही मोठ्या उप-ग्लेशियल सरोवरांच्या उलट, मंगळावरील ध्रुवीय बर्फाच्या टोप्या थंड हवामानामुळे पृष्ठभागावर घन बर्फ आहेत असे आतापर्यंत मानले जात होते. केंब्रिजमधील स्कॉट पोलर रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे प्रोफेसर नील अरनॉल्ड, ज्यांनी संशोधनाचे नेतृत्व केले, ते म्हणाले: 'नवीन स्थलाकृतिक पुरावे, आमच्या संगणक मॉडेल्सचे परिणाम आणि रडार डेटा यांच्या संयोजनामुळे मंगळावर किमान एक ग्रह असण्याची शक्यता अधिक आहे. आज या प्रदेशातील उप-हिमाशियातील पाणी द्रव अवस्थेत आहे. बर्फाच्या टोपीखालील पाणी द्रवपदार्थ ठेवण्यासाठी मंगळ भू-औष्णिकदृष्ट्या सक्रिय असणे आवश्यक आहे.