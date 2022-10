लंडन : सध्या यूकेमध्ये राजकीय गोंधळ ( Political Crises in The UK ) सुरू आहे. माजी कुलपती ऋषी सुनक पुढील पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आघाडीवर ( Rishi Sunak leads UK PM race ) आहेत. त्यांना आत्तापर्यंत सर्वात जास्त मते मिळाली आहेत. 100 खासदारांचे समर्थन मिळविण्याच्या उंबरठ्यावर ते पोहोचले ( Rishi Sunak Will get 100 MPs support ) आहेत. असे एका मीडिया रिपोर्टमध्ये शनिवारी म्हटले आहे. आतापर्यंत, सुनक यांना कंझर्व्हेटिव्ह खासदारांकडून 93 खासदारांचे समर्थन मिळाले आहेत.

बोरिस जॉन्सन दुसऱ्या स्थानावर : माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन 44 खासदारांच्या समर्थनासह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. सनक आणि जॉन्सन यांनी अद्याप अधिकृतपणे लिझ ट्रस यांच्यानंतरच्या स्पर्धेतील त्यांच्या बोली घोषित केल्या नाहीत. त्यांनी केवळ 45 दिवसांच्या कार्यालयानंतर गुरुवारी सरकारच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा दिला. इतिहासातील सर्वात कमी कालावधी ( united kingdom political situation ) आहे.

विश्वासार्ह सरकार आणण्याची वेळ : टोबियास एलवूड यांनी दावा केला की, सुनक यांना पाठिंबा देणारे ते 100 वे खासदार आहेत. "विश्वासार्ह आणि चांगले नेतृत्व करणार्‍या स्थिर आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ सरकार आणण्याची वेळ आली आहे. शुक्रवारी रात्री व्यापार मंत्री जेम्स डड्रिज, ए. जॉन्सन यांचे समर्थक म्हणाले की, माजी पंतप्रधान पंतप्रधान पदाच्या जागेसाठी योग्य होते. आमच्याकडे असलेला तो एकमेव निवडणूक विजेता उमेदवार आहे.

28 ऑक्टोबरला विजेत्याचे नाव जाहीर : या शर्यतीतील आणखी एक स्पर्धक म्हणजे हाऊस ऑफ कॉमन्सचे विद्यमान नेते पेनी मॉर्डाउंट, त्यांचे आतापर्यंत 21 समर्थक आहेत. पंतप्रधानांच्या शर्यतीत सर्वात आधी त्यांचे नाव घेण्यात आले होते. 24 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व उमेदवार समर्थक मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात. त्यानंतर 28 ऑक्टोबरला ऑनलाइन मतदानात विजेत्या उमेदवाराचे नाव जाहिर केले जाईल.