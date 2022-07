एडमंटन: निवासी शाळांमध्ये मिशनरींनी केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल ( Abuse of missionaries in residential schools ) स्थानिकांची माफी मागण्यासाठी पोप फ्रान्सिस यांनी रविवारी कॅनडाला ऐतिहासिक भेट ( Historic visit Pope Francis to Canada ) दिली. कॅथोलिक चर्चच्या स्वदेशी समुदायांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना त्या काळातील आघातातून बरे होण्यासाठी मदत करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जाते. एडमंटन, अल्बर्टा विमानतळावर स्थानिक समुदायाचे प्रतिनिधी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो आणि स्थानिक समूह 'इनुक'चे सदस्य आणि देशातील पहिल्या वांशिक गव्हर्नर जनरल मेरी सायमन यांनी त्यांचे स्वागत केले. येथे पोहोचल्यावर फ्रान्सिसने एका निवासी शाळेतील पीडितेच्या हाताचे चुंबन घेतले.

फ्रान्सिसने सूचित केले की मूळ मुलांच्या पिढ्यांना बळजबरीने सध्याच्या पिढीशी जोडण्यासाठी कॅथलिक मिशनरींच्या भूमिकेचे प्रायश्चित करणे ही तीर्थयात्रा आहे. या भेटीने संपूर्ण कॅनडामधील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, जे त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल पोपकडून माफी मागण्याची मागणी करत ( Pope can apologize to local people ) आहेत. फ्रान्सिसचे रविवारी कोणतेही अधिकृत वेळापत्रक नव्हते, ज्यामुळे सोमवारी त्याच्या बैठकीपूर्वी त्याला विश्रांतीसाठी वेळ मिळाला. येथील मस्कावासिस येथील माजी निवासी शाळेजवळील पीडितांसोबत स्मशानभूमीत त्याने प्रार्थना करणे आणि माफी मागणे अपेक्षित आहे.

फ्रॉग लेक फर्स्ट नेशन्स रेसिडेन्शिअल स्कूलमध्ये पीडित असलेल्या एल्मा देसजारलिसशी फ्रान्सिसची ओळख झाली तेव्हा त्याने देसजारलिसच्या हाताचे चुंबन घेतले. जॉर्ज आर्कँड ज्युनियर, कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्रीटी सिक्स फर्स्ट नेशन्सचे ग्रँड चीफ यांनी पोपचे अभिनंदन केले आणि म्हणाले, "सध्या, आमचे बरेच लोक संशयी आणि दुखावले आहेत." तथापि, त्यांनी आशा व्यक्त केली की पोपच्या माफीने, "आम्ही या धक्क्यावर मात करण्यासाठी आणि वर्षानुवर्षे आमच्यासाठी असलेल्या गोष्टी बदलण्याचा प्रवास सुरू करू."

