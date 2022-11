लंडन : किंग चार्ल्स तिसरा आणि राणीची पत्नी कॅमिला यांच्यावर अंडी ( Hurling Eggs and Vitriol at King Charles III and Camilla ) फेकल्याप्रकरणी बुधवारी एका २३ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली. राजा आणि त्याची पत्नी मिकलेगेट बारमधून यॉर्कमध्ये प्रवेश करीत असताना ही घटना घडली. मध्ययुगीन प्रवेशद्वार जेथे सम्राटांचे शहरात पारंपरिकपणे स्वागत ( None Appeared to Hit The Royal Couple ) केले जाते. व्हिडीओ फुटेजमध्ये अनेक अंडी फेकताना ( Video Footage Showed Several Eggs in Motion ) आणि जमिनीवर फोडलेली दिसली. शाही जोडप्याला कोणीही मारले नाही. त्यांचे स्थानिक मान्यवरांनी स्वागत ( Local Dignitaries and to Meet Assembled ) केले आणि जमलेल्या शुभचिंतकांना भेटले.

पोलिसांनी घेतले माणसाला ताब्यात : अनेक पोलिस अधिकारी गर्दीच्या अडथळ्यावर एका माणसाशी झगडताना दिसतात. ब्रिटनच्या पीए वृत्तसंस्थेने नोंदवले की, हा निदर्शक म्हणत होता "हा देश गुलामांच्या रक्तावर बांधला गेला आहे" असे ओरडून सांगत होता. त्याला ताब्यात घेण्यात आले. जमावातील इतर सदस्यांनी “तुला लाज वाटली” आणि “देवा राजाला वाचवा” असे म्हणत त्याला बुडविण्याचा प्रयत्न केला.

राणी एलिझाबेथ II यांच्या पुतळ्याचे अनावरणप्रसंगी : नॉर्थ यॉर्कशायर पोलिसांनी सांगितले की, सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या गुन्ह्याच्या संशयावरून एका 23 वर्षीय व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती आणि त्याला कोठडीत ठेवण्यात आले होते. चार्ल्स आणि कॅमिला यांनी नवीन राजाच्या कारकिर्दीची सुरुवात म्हणून यूकेच्या आसपासच्या व्यस्ततेच्या मालिकेचा भाग म्हणून यॉर्कला प्रवास केला. त्यांनी शहरातील कॅथेड्रल, यॉर्क मिन्स्टर येथे सेवेत हजेरी लावली आणि राजाची आई, राणी एलिझाबेथ II यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले, ज्यांचे सिंहासनावर 70 वर्षांनंतर सप्टेंबरमध्ये निधन झाले.