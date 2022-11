नवी दिल्ली : इस्तंबूलच्या इस्तिकलाल अव्हेन्यू ( Explosion at Istanbuls Istiklal Avenue on Sunday ) येथे रविवारी बॉम्ब स्फोट ( Person who Left Bomb Arrested ) घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांनी ( Person Who Caused Explosion has been Arrested ) अटक केली, असे तुर्कीचे गृहमंत्री सुलेमान सोयलू ( Home Minister of Turkish ) यांनी सोमवारी सरकारी अनादोलू एजन्सीच्या ट्विटर हॅंडलवर ( Acording to State Run Anadolu Agencys Twitter ) याची माहिती दिली. इस्तंबूलच्या लोकप्रिय पादचारी इस्तिकलाल ( Person who Left Bomb Causing Istanbul Blast ) अव्हेन्यूवर झालेल्या स्फोटात 11 जण जखमी झाल्याचे तुर्की माध्यमांनी रविवारी सांगितले. फुटेजमध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्याचे पाहायला मिळाले.

तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनी व्यक्त केला निषेध : सोशल मीडियावर या घटनेचा बराच तपशील व्हायरल झाला आहे. नेटकऱ्यांनी सांगितले की, दुकाने बंद झाली आणि मार्ग बंद झाला. आपल्या संक्षिप्त भाषणात, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांनी मुख्य रस्त्यावरील स्फोटाला 'विश्वासघातकी हल्ला' म्हटले आहे. तसेच, या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि 53 जण जखमी झाल्याची पुष्टी केली. त्याने या हल्ल्यामागे कोण आहे हे सांगितले नाही. परंतु, तपशील न देता त्याला "दहशतवादाचा वास" असल्याचे सांगितले आणि ते अद्याप निश्चित झाले नाही.

तुर्कीमध्ये मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात प्राणघातक हल्ले : रविवारचा स्फोट ही चिंतेची आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंतेची धक्कादायक आठवण करून देणारी घटना आहे. तुर्कीमध्ये लोकांनी गजबजलेल्या अशा ठिकाणी मागील वर्षांमध्ये अशा प्रकारचे अनेक हल्ले झालेले आहेत. तुर्कीला 2015 आणि 2017 दरम्यान प्राणघातक बॉम्बस्फोटांचा फटका बसला होता. काही इस्लामिक स्टेट गटाने, तर काही कुर्दिश अतिरेक्यांनी जे वाढीव स्वायत्तता किंवा स्वातंत्र्य शोधत होते. अलीकडच्या वर्षांत, एर्दोगन यांनी अतिरेक्यांवर तसेच कुर्दिश कायदेतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांवर व्यापक कारवाई केली आहे. गगनाला भिडणारी महागाई आणि इतर आर्थिक समस्यांदरम्यान, एर्दोगानची दहशतवादविरोधी मोहीम पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुकांपूर्वी त्यांच्यासाठी मुख्य रॅलींग पॉइंट आहे.

या हल्ल्यातील संशयित महिलेचा तपास चालू : न्याय मंत्री बेकीर बोझदाग यांनी सरकार समर्थक प्रसारक ए हेबर यांना सांगितले की, तपासकर्ते एका महिलेवर लक्ष केंद्रित करीत होते. जी सुमारे 40 मिनिटे स्फोटाच्या दृश्याकडे पाहत बेंचवर बसली होती. ती निघून गेल्यानंतर काही मिनिटांतच हा स्फोट झाला. तो म्हणाला की, तिची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही आणि हल्ल्यामागे कोणता गट असू शकतो, हेदेखील स्पष्ट झाले नाही.

ज्या रेस्टाॅरंटजवळ बाॅम्ब पडला तेथील ग्राहकांची भीतीने गाळण : ज्या रेस्टॉरंटजवळ बॉम्ब पडला त्या रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, त्याने स्फोट ऐकला आणि लोक पळत असल्याचे पाहिले. महिला आणि मुलांसह त्याच्या रेस्टॉरंटमधील डझनभर ग्राहक घाबरले आणि ओरडले. परिस्थितीच्या संवेदनशीलतेमुळे नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलणाऱ्या व्यवस्थापकाने सांगितले की, आणखी एक स्फोट होऊ शकतो, या भीतीने त्याने आपल्या रेस्टॉरंटचे शटर बंद केले आणि ग्राहकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे 15 ते 25 मिनिटांत आत गेल्यानंतर, त्याला रस्त्यावर पोलिस दिसले आणि त्याने ग्राहकांना आणि त्याच्या कर्मचार्‍यांना छोटे छोटे गट करून सोडण्यास सांगितले.