लाहोर : पाकिस्तानातील मुलतान ( Shocking Hundreds of Putrefied Bodies Found ) शहरातील सरकारी रुग्णालयाच्या छतावर सडलेल्या मृतदेहांचा ( Bodies of Baloch Separatist Missing Persons Claims ) एक मोठा ढिगारा आढळून आला असून, बलुच फुटीरतावाद्यांनी ते मृतदेह ( Pakistan Hundreds of Bodies Found in Hospital Roof ) त्यांच्या बेपत्ता व्यक्तींचे असल्याचा दावा ( Nishtar Hospital Dead Bodies ) करीत सोशल मीडियावर वादळ उठवले आहे. आक्रोशाला प्रतिसाद देत ( Decomposed Bodies Found in Pakistan Hospital ) पंजाबचे मुख्यमंत्री परवेझ इलाही यांनी शुक्रवारी नुकसान नियंत्रण मोडवर जाऊन शुक्रवारी झालेल्या घटनेच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीमध्ये सहा सदस्य असतील आणि विशेष आरोग्य सेवा सचिव मुझामिल बशीर यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती असेल. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने तीन दिवसांची मुदत दिली होती.

मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार चौधरी जमान गुजर यांनी गुरुवारी लाहोरपासून सुमारे 350 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुलतानमधील निस्टर हॉस्पिटलला भेट दिली आणि त्यांना रुग्णालयाच्या शवागाराच्या छतावर अनेक "बेबंद" मृतदेह आढळले. मुख्यमंत्र्यांनी बेवारस मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याचे आदेश दिले असून याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

निश्तार मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसर डॉ मरियम अशरफ यांनी शुक्रवारी एका निवेदनात सांगितले की, पोलिस विभागाकडून त्यांना बेवारस, अज्ञात आणि अज्ञात मृतदेह मिळाले आहेत. अशा मृतदेहांमध्ये कुजण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ते वेगवेगळ्या वैद्यकीय कारणांसाठी मृत घराच्या छतावर ठेवण्यात आले होते. या मृतदेहांचा वापर विद्यार्थ्यांकडून वैद्यकीय प्रयोगांसाठी केला जातो आणि हे सरकारने घालून दिलेल्या नियमांनुसार केले जाते, असे त्या म्हणाल्या.

हे असामान्य नाही कारण पुढील वैद्यकीय वापरासाठी हाडे आणि कवटी काढली जातात, अश्रफ म्हणाले. शुक्रवारी सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या व्हिडिओंमध्ये अनेक मृतदेह छतावर खराब अवस्थेत टाकलेले दिसले, ज्यामुळे गरुड आणि गिधाडांसाठी चारा म्हणून मृतदेह छतावर ठेवण्यात आल्याची अफवा पसरली. सोशल मीडियावर बलुच फुटीरतावादी दावा करत आहेत की हे त्यांच्या बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह असू शकतात.