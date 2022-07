माद्रिद: स्पेनमध्ये शुक्रवारी मंकीपॉक्सने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला ( One death from monkeypox in Spain ) आहे. स्पॅनिश मीडियानुसार देशातील मंकीपॉक्सने मृत्यू झाल्याती ही पहिलीच घटना आहे. स्पेनच्या आरोग्य मंत्रालयाने विषाणूवरील आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, मंकीपॉक्सने संक्रमित 120 लोकांना आतापर्यंत रुग्णालयात दाखल केले आहे, त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे.

स्पेनची सरकारी वृत्तसंस्था ‘एफे’ आणि इतर माध्यम संस्थांनी सांगितले की, देशातील मंकीपॉक्स मृत्यूची ही पहिलीच घटना आहे. मंत्रालयाने मृत्यूबद्दल अधिक तपशील दिलेला नाही. त्यांनी सांगितले की स्पेनमध्ये आतापर्यंत 4,298 लोकांना या विषाणूची लागण झाली आहे, त्यापैकी सुमारे 3,500 पुरुष आहेत. संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये, केवळ 64 महिला आहेत.

भारतात आतापर्यंत 4 प्रकरणे: देशात माकड पॉक्सच्या प्रकरणांबद्दल बोलायचे झाल्यास, आतापर्यंत एकूण 4 प्रकरणे नोंदवली ( Four cases of monkeypox in India ) गेली आहेत, ज्यामध्ये केरळमध्ये 3 आणि दिल्लीत एक प्रकरणाची पुष्टी झाली आहे. त्याचबरोबर संशयित लक्षणे असलेल्यांचे आरोग्य विभाग नमुने घेऊन तपासणीसाठी दिल्लीला पाठवत आहे. केरळमध्ये 14 जुलै रोजी पहिले प्रकरण समोर आले होते. दुसरे प्रकरण बरोबर 4 दिवसांनी म्हणजे 18 जुलै रोजी आणि तिसरे प्रकरण 22 जुलै रोजी समोर आले.

मंकीपॉक्स विषाणू म्हणजे काय: मंकीपॉक्स हा एक दुर्मिळ ( Monkeypox is a rare disease ), परंतु सौम्य संसर्गजन्य विषाणू आहे. हे सामान्यतः आफ्रिकेच्या काही भागांमध्ये संक्रमित वन्य प्राण्यांमध्ये आढळले. 1958 मध्ये पहिल्यांदा एका माकडाला संशोधनासाठी ठेवण्यात आले होते, जिथे हा विषाणू पहिल्यांदा सापडला होता. 1970 मध्ये प्रथम मानवांमध्ये या विषाणूची पुष्टी झाली. यूकेच्या NHS वेबसाइटनुसार, हा रोग चेहऱ्याच्या वंशाचा आहे ज्यामुळे चेहऱ्यावर पुरळ उठते.

हेही वाचा - Bombing In T20 Match : टी-20 सामन्या सुरु असतानाच खचाखच भरलेल्या क्रिकेट स्टेडियमवर आत्मघाती बॉम्बस्फोट