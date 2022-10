वॉशिंग्टन (यूएस) : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( FM Nirmala Sitharaman on 5G ) यांनी ( 5G Indigenous Development or Achievement ) गुरुवारी एक उल्लेखनीय खुलासा केला की, भारतातील 5G ​​तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वदेशी आहे. जे इतर कोठूनही आयात केलेले नाही आणि ते देशाचे स्वतःचे उत्पादन आहे. आम्ही आमच्या देशात लॉन्च केलेला 5G पूर्णपणे स्वदेशी, स्वतंत्र आहे. ( Finance Minister Nirmala Sitharaman in Washington ) कोरियासारख्या देशातून ( Sitharaman Said at John Hopkins University Event ) काही तांत्रिक अवघड भाग येऊ शकतात, परंतु निश्चितच इतर कोणाकडून नाही. वॉशिंग्टनमधील जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या ( India 5G Technology Complete Indigenous ) कार्यक्रमात सीतारामन यांनी हे विधान केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कार्यक्रमाला संबोधित करताना म्हणाल्या की, ज्या खासगी कंपन्यांनी हे उत्पादन बनवले आहे. त्यांनी 2024 च्या अखेरीस देशातील बहुतेक भाग या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊ शकतील, असे म्हटले आहे. 5G वर भारताच्या यशाचा आम्हाला खूप अभिमान वाटू शकतो. नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रवेश करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्यात 5G सेवा सुरू केली. या ऐतिहासिकप्रसंगी उद्योग जगताच्या नेत्यांनी मनोगत व्यक्त केले.

भारतातील 5G ​​तंत्रज्ञानाची क्षमता दर्शविण्यासाठी देशातील तीन प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर्सनी पंतप्रधानांसमोर प्रत्येकी एक वापराचे प्रकरण प्रदर्शित केले. भारत आता 5G तंत्रज्ञान इतर देशांना देऊ शकतो ज्यांना ते हवे आहे. आमचे 5G इतर कुठूनही आयात केलेले नाही आणि ते आमचे स्वतःचे उत्पादन आहे. याचा प्रसार खूप वेगाने होतो.

संमेलनाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, शिखर परिषद जागतिक असू शकते परंतु त्याचे परिणाम आणि दिशा स्थानिक आहेत. आज 130 कोटी भारतीयांना 5G च्या रूपाने देशातून आणि देशातील दूरसंचार उद्योगाकडून एक अद्भुत भेट मिळत आहे. 5G ही देशातील नवीन युगाची दारे ठोठावत आहे. 5G ही संधींच्या अनंत आकाशाची सुरुवात आहे. त्याबद्दल मी प्रत्येक भारतीयाचे अभिनंदन करतो, असेही ते पुढे म्हणाले.

5G च्या या प्रक्षेपणात आणि तंत्रज्ञानाच्या वाटचालीत ग्रामीण भाग आणि कामगार समान भागीदार असल्याचे त्यांनी समाधानाने नमूद केले. 5G लाँचच्या आणखी एका संदेशावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले, "नवा भारत हा केवळ तंत्रज्ञानाचा ग्राहक राहणार नाही, तर त्या तंत्रज्ञानाच्या विकासात आणि अंमलबजावणीमध्ये भारत सक्रिय भूमिका बजावेल. भारताची रचना करण्यात मोठी भूमिका असेल. भविष्यातील वायरलेस तंत्रज्ञान आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादन. पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष वेधले की, भारत 2G, 3G आणि 4G तंत्रज्ञानासाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. परंतु 5G सह भारताने एक नवीन इतिहास रचला आहे.