केप कॅनाव्हेरल : नासाचे ओरियन कॅप्सूल ( NASA Orion Capsule ) रविवारी चंद्रावरून झपाट्याने ( NASAs Orion Capsule Made Blisteringly Fast Returns ) परतले. पॅसिफिकमध्ये पॅराशूट करून मेक्सिकोपासून दूर असलेल्या पॅसिफिकमध्ये चाचणी उड्डाण पूर्ण ( Orion was the First Capsule to Visit The Moon ) केले. ज्यामुळे पुढील चंद्राच्या फ्लायबायवर अंतराळवीरांसाठी मार्ग मोकळा होईल. येणारे कॅप्सूल मॅक 32, किंवा ध्वनीच्या 32 पट वेगाने वातावरणात आदळले आणि ग्वाडालुप बेटाजवळ मेक्सिकोच्या बाजा कॅलिफोर्नियाच्या पश्चिमेला खाली येण्यापूर्वी 5,000 अंश फॅरेनहाइट (2,760 अंश सेल्सिअस) तापमानात पुन्हा प्रवेश केला.

स्पेसक्राफ्ट पुनर्प्राप्त करण्यासाठी नौदलाचे एक जहाज त्वरीत पुढे सरकले आणि त्याच्या मूक प्रवासी तीन चाचणी डमी कंपन सेन्सर्स आणि रेडिएशन मॉनिटर्सनेयुक्त आहेत. NASA ला चंद्राभोवती पुढील ओरियन फ्लाइटच्या मार्गावर राहण्यासाठी यशस्वी स्प्लॅशडाउन आवश्यक आहे. सध्या 2024 साठीचे पुढील लक्ष्य आहे. चार अंतराळवीर यातून सहल करणार आहेत. त्यानंतर 2025 पर्यंत दोन व्यक्तींचे चंद्रावर लँडिंग केले जाईल. 50 वर्षांपूर्वी रविवारी अंतराळवीर चंद्रावर शेवटचे उतरले होते. 11 डिसेंबर 1972 ला स्पर्श केल्यानंतर, अपोलो 17 चे युजीन सेर्नन आणि हॅरिसन श्मिट यांनी चंद्राच्या पृष्ठभागाचे अन्वेषण करण्यासाठी तीन दिवस घालवले, जो अपोलो युगातील सर्वात लांब मुक्काम होता. ते 12 मूनवॉकर्सपैकी शेवटचे होते.

त्यानंतर 16 नोव्हेंबर रोजी केनेडी स्पेस सेंटरमधून NASA च्या नवीन मेगा मून रॉकेटवर प्रक्षेपित होणारे ओरियन हे चंद्राला भेट देणारे पहिले कॅप्सूल होते. अपोलोच्या पौराणिक जुळ्या बहिणीच्या नावावर असलेल्या NASA च्या नवीन आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रमाचे हे पहिले उड्डाण होते. 4 अब्ज डॉलर्सच्या चाचणी फ्लाइटवर कोणीही नसताना, विशेषत: इतक्या वर्षांच्या उड्डाण विलंबानंतर आणि बजेटचा भंडाफोड केल्यानंतर, ड्रेस रिहर्सल बंद करण्यात नासा व्यवस्थापकांना आनंद झाला. इंधन गळती आणि चक्रीवादळांनी उन्हाळ्याच्या शेवटी आणि शरद ऋतूतील अतिरिक्त पुढे ढकलण्याचा कट रचला.

पुढच्या फ्लाइटवर लोकांना ठेवल्याने उत्साह वाढेल, असे ह्यूस्टनमधील नासाच्या अन्वेषण मिशन कार्यालयाचे प्रमुख नुजौद मेरन्सी यांनी सांगितले. माझ्या आयुष्यात कोणीही चंद्रावर गेले नाही, बरोबर? असेही ती म्हणाली. तर हा असा शोध आहे ज्याबद्दल आपल्यापैकी बरेच जण स्वप्न पाहत आहेत. अपोलो थ्रोबॅकमध्ये, नासाने रविवारी ह्यूस्टनच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये स्प्लॅशडाउन पार्टी आयोजित केली होती. ज्यामध्ये कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंब ओरियनच्या घरवापसीचे प्रसारण पाहण्यासाठी जमले होते. शेजारीच, अभ्यागत केंद्राने लोकांसाठी एकच गर्दी केली. 25 दिवसांच्या उड्डाणानंतर ओरियन अखंड परत मिळवणे हे नासाचे सर्वोच्च उद्दिष्ट होते.

25,000 mph (40,000 kph) या कमी-पृथ्वीच्या कक्षेतून येण्यापेक्षा बर्‍याच वेगाने परतीच्या गतीसह कॅप्सूलने नवीन, प्रगत हीट शील्डचा वापर केला. ज्याची स्पेसफ्लाइटमध्ये यापूर्वी कधीही चाचणी झाली नाही. गुरुत्वाकर्षण किंवा G भार कमी करण्यासाठी, ते वातावरणात बुडवले गेले आणि थोड्या वेळाने बाहेर पडले. तसेच, स्प्लॅशडाउन क्षेत्र दर्शविण्यास मदत होते. मूळ लक्ष्य क्षेत्राच्या दक्षिणेस 300 मैल (482 किलोमीटर) पेक्षा जास्त अंतरावर स्प्लॅशडाउन झाले. दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या किनार्‍यावरील खडबडीत समुद्र आणि जोराचा वारा या वर्तणुकीमुळे नासाला स्थान बदलण्यास प्रवृत्त केले. ओरियनने चंद्रावर झूम करताना 1.4 दशलक्ष मैल (2.25 दशलक्ष किलोमीटर) लॉग इन केले. त्यानंतर घरी जाण्यापूर्वी जवळजवळ एक आठवडा रुंद, घुटमळणाऱ्या कक्षेत प्रवेश केला.

ते दोनदा चंद्राच्या 80 मैल (130 किलोमीटर) आत आले. त्याच्या सर्वात दूरवर, कॅप्सूल पृथ्वीपासून 2,68,000 मैल (430,000 किलोमीटर) पेक्षा जास्त अंतरावर होते. ओरियनने केवळ राखाडी, खड्डेमय चंद्राचेच नव्हे तर गृह ग्रहाचेही आकर्षक फोटो काढले. पार्टिंग शॉट म्हणून, कॅप्सूलने चंद्रकोर पृथ्वी अर्थराईज प्रकट केले. ज्यामुळे मिशन टीम अवाक झाली. मिशन मॅनेजर माईक सराफिन यांनी मागच्या आठवड्यात आठवण करून दिली की, आम्ही अर्थराईज क्षण आत्मसात करीत असताना खोली पूर्णपणे शांत होती. जेव्हा अपोलो 17 ने पहिले चंद्र युग बंद केले, तेव्हा अवघ्या 4 महिन्यांचा, त्याने हा माझा अर्थराईजदेखील आर्टेमिस पिढीचा भाग मानला.

चंद्र कधीच जास्त उष्ण नव्हता. रविवारच्या काही तासांपूर्वी, केप कॅनवेरल येथून एक अंतराळयान चंद्राच्या दिशेने झेपावले. चंद्र लँडर ispace संबंधित आहे. एक टोकियो कंपनी तेथे अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचा हेतू आहे. दरम्यान, दोन यूएस कंपन्यांकडे चंद्र लँडर्स पुढील वर्षी सुरू होणार आहेत.