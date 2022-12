नवी दिल्ली : टेस्लाचे सीईओ म्हणाले, मी ट्विटरच्या प्रमुखपदावरून पायउतार व्हावे का? मी या सर्वेक्षणाच्या निकालांचे पालन करेन. जेव्हा एका फॉलोअरने पोस्ट केले की, ब्लू सदस्य केवळ पॉलिसी-संबंधित मतदानात मतदान करू शकतात, तेव्हा मस्कने उत्तर दिले: चांगला मुद्दा आहे तसेच ट्विटर तो बदल करेल. एका वापरकर्त्याने त्याला पोस्ट केले म्हणून मुळात तुम्ही त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक असलेल्या लोकांसाठी मतदान प्रतिबंधित करणार आहात? यामुळे निश्चितपणे कमी पक्षपाती मतदान परिणाम (There will be voting results) होतील. (Musk blames bots for his poll)

मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मचे सीईओ पद सोडावे : एलाॅन मस्कने (Elon Musk) मंगळवारी यू-टर्न घेतला आणि सांगितले की, पुढे जाऊन केवळ ब्लू सदस्यच त्यांच्याद्वारे आयोजित केलेल्या मतदानात (now wants only Blue subscribers to participate) भाग घेऊ शकतील. सोमवारी मस्कच्या ट्विटर पोलमध्ये असे दिसून आले की, तब्बल 57.5 टक्के लोकांना त्यांनी मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मचे सीईओ पद सोडावे असे वाटते.

दुसऱ्याने उत्तर दिले : मी या मतदानाच्या निकालांचे पालन करीन. राजीनामा देईन. मस्क यांनी मात्र निकालानंतरही ट्विटरच्या सीईओ पदाचा राजीनामा दिला नाही (Twitter's CEO did not resign). ट्विटरचे सीईओ म्हणाले होते की पुढे जाऊन, मोठ्या धोरणात्मक बदलांसाठी मतदान केले जाईल (Major policy changes will be voted on). माफी मागतो. पुन्हा होणार नाही.

ट्विटरचे कायमचे सीईओ राहण्याची इच्छा नाही : गेल्या महिन्यात मस्कने म्हटले होते की, मला कोणत्याही कंपनीचे सीईओ बनायचे नाही, मग ते टेस्ला असो किंवा ट्विटर. कोणालाही अशी नोकरी नको आहे, जी प्रत्यक्षात ट्विटर जिवंत ठेवू शकेल. कोणताही उत्तराधिकारी नाही. टेस्ला येथे त्याच्या वादग्रस्त वेतन भरपाई पॅकेजला आव्हान देत अमेरिकेतील एका चाचणीत साक्ष देताना त्यांनी ही टिप्पणी केली आणि सांगितले की त्यांनी ऑक्टोबरमध्ये घेतलेल्या ट्विटरचे कायमचे सीईओ राहण्याची त्यांची इच्छा नाही.