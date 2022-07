नवी दिल्ली: गंभीर आर्थिक संकटाच्या काळात श्रीलंकेने रशियाला ( Sri Lanka requested Russia ) इंधन आयात करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची विनंती केली ( credit support to import fuel ) आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी बुधवारी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद ( Lankan president urges Putin for help ) साधला.

द्विपक्षीय मुद्द्यांवर झाली चर्चा : पर्यटन, व्यापार आणि संस्कृतीमधील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे हे दोन्ही देशांमधील मैत्रीला बळकट करण्यासाठी सर्वोपरि आहे, यावर दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. याशिवाय द्विपक्षीय व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या विशेषत: ऊर्जा, कृषी आणि वाहतूक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेच्या 65 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, जो या वर्षी साजरा केला जात आहे, पारंपारिकपणे मैत्रीपूर्ण रशियन-श्रीलंका संबंधांच्या प्रगतीशील विकासासाठी परस्पर स्वभावाची पुष्टी करण्यात आली. विविध पातळ्यांवर संपर्क सुरू ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले.

भारतानेही केली आहे मदत : दरम्यान, भारताच्या शेजारच्या प्रथम धोरणाचा एक भाग म्हणून, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी नवी दिल्ली श्रीलंकेला आवश्यक ती सर्व मदत पुरवण्यात येत आहे. 2022 मध्ये श्रीलंकेतील लोकांना भारताने अभूतपूर्व आर्थिक, आर्थिक आणि मानवतावादी अशी USD 3.5 बिलियन पेक्षा जास्त मदत दिली आहे.

रॉकेल आणि शीधेचे वाटप : USD पेक्षा जास्त 1.5 बिलियन च्या तीन क्रेडिट लाइन्स आणि सुमारे USD 2 बिलियन च्या फॉरेक्स सपोर्ट व्यतिरिक्त, भारत सरकार आणि लोकांकडून विविध भागांमध्ये अनेक आरोग्य-संबंधित आस्थापनांना औषधांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. श्रीलंकेच्या मच्छिमारांमध्ये रॉकेलचे वितरण आणि गरजूंना कोरडे शिधा वाटप करण्यात आले आहे.

