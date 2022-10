टोकियो : जपानच्या अंतराळ संस्थेने सांगितले की, आठ उपग्रह घेऊन जाणारे रॉकेट बुधवारी प्रक्षेपणानंतर काही वेळातच खाली पाडावे ( Japanese Space Agency Mission Failed ) लागले. ज्यामुळे जपानच्या अंतराळ संस्थेची मोहीम ( Japan Aerospace Exploration Agency ) अयशस्वी झाली. देशाच्या 20 वर्षांच्या रॉकेट प्रक्षेपणाच्या इतिहासात प्रथमच या अयशस्वी मोहिमेला रॉकेट नष्ट करण्याचे ( Investigating Reasons for Failure of Mission )आदेश द्यावे लागले.

जपानच्या एरोस्पेस एक्सप्लोरेशचे अध्यक्ष म्हणतात : जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन ( Japan Space Agency Said ) एजन्सी (जेएएक्सए) चे अध्यक्ष हिरोशी यामाकावा यांनी एका ऑनलाइन वार्ताहर परिषदेत सांगितले ( JAXA President Hiroshi Yamakawa Said in News Conference ) की, एप्सिलॉन 6 रॉकेट पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालण्यासाठी योग्य स्थितीत नाही आणि कागोशिमाच्या दक्षिण जपानी प्रांतातील उचिनौरा स्पेस सेंटरमधून त्याचे प्रक्षेपण करण्यात आले. सात मिनिटांनंतर थांबवले ( Epsilon Rocket was Flying with Eight Satellites ) जाईल.

एप्सिलॉन रॉकेट आठ उपग्रहांसह उडत होते : यामाकावा म्हणाले की, स्थानिक अधिकारी आणि उपग्रहाच्या विकासात गुंतलेल्या लोकांच्या "अपेक्षा पूर्ण न केल्याबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत". उड्डाण अयशस्वी होण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यास त्यांनी सांगितले आहे. JAXA अधिकाऱ्यांनी सांगितले की जर रॉकेट सुरक्षितपणे उड्डाण केले नाही आणि नियुक्त केलेल्या कक्षेत प्रवेश करू शकले नाही तर ते नष्ट करण्याचे आदेश द्यावे लागतील. JAXA ने सांगितले की, रॉकेट आणि उपग्रह फिलिपाइन्सच्या पूर्वेकडील समुद्रात पडले. एजन्सीने सांगितले की, अंतराळ मोहीम अयशस्वी होण्याच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. एप्सिलॉन रॉकेट आठ उपग्रहांसह उडत होते, त्यापैकी दोन फुकुओका येथील एका खासगी कंपनीने विकसित केले होते.

संभाव्य लॉन्च व्यवसायावर भविष्यात परिणाम होण्याची चिन्हे : एप्सिलॉन रॉकेटने व्यावसायिकदृष्ट्या विकसित केलेला उपग्रह वाहून नेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. Epsilon 6 लाँच करण्याचे दिग्दर्शन करणाऱ्या Yashuhiro Uno ने कबूल केले की या अपयशामुळे Epsilon च्या संभाव्य लॉन्च व्यवसायावर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो. IHI Aerospace ही जपानी कंपनी, Epsilon-S या सुधारित आवृत्ती अंतर्गत पुढील वर्षी व्हिएतनामी उपग्रहासाठी व्यावसायिक प्रक्षेपणाची योजना आखत आहे. युनो म्हणाले, 'आमचे पहिले आणि प्रमुख ध्येय रॉकेटच्या अपयशाची कारणे तपासणे आणि सोडवणे हे आहे.'