नवी दिल्ली: भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा ( Foreign Secretary of India Vinay Quatra ) यांनी मंगळवारी इराणचे राजकीय व्यवहार उप परराष्ट्र मंत्री अली बगेरी कानी यांच्याशी बोलून विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार ही माहिती मिळाली आहे. "उभय पक्षांनी चाबहार बंदरातील प्रगतीसह ( Discussion on progress in Chabahar port ) द्विपक्षीय संबंधांच्या विविध घटकांवर चर्चा केली," असे निवेदनात म्हटले आहे. परराष्ट्र सचिवांनी सामायिक संधी आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी इराणसोबत द्विपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारताची वचनबद्धता अधोरेखित केली. दोन्ही पक्षांनी अफगाणिस्तानसह आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवरही चर्चा केली.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन अमीर-अब्दुल्लायान ( Iranian Foreign Minister Hussein Amir-Abdullahian ) यांनी जूनमध्ये भारताला भेट दिल्यानंतर आणि त्यांचे भारतीय समकक्ष एस जयशंकर यांची भेट घेतल्यानंतर लगेचच चर्चा केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही शिष्टाचार भेट घेतली. "भारत आणि इराण यांच्यातील जुन्या सभ्यता संबंधांच्या पुढील विकासावर फलदायी चर्चेसाठी परराष्ट्र मंत्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियान यांचे स्वागत करताना आनंद होत आहे," पंतप्रधानांनी बैठकीनंतर ट्विट केले. आमच्या संबंधांमुळे दोन्ही देशांना फायदा झाला आहे आणि प्रादेशिक सुरक्षा आणि समृद्धीला चालना मिळाली आहे.

हेही वाचा - लहान, हलक्या शस्त्रांचा बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र कराराची कठोर अंमलबजावणी करावी: भारत