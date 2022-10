लंडन ( युनायटेड किंगडम ) : 'हॅरी पॉटर' चित्रपट मालिकेत प्रेमळ अर्ध-जायंट रुबेस हॅग्रिडची भूमिका करणारा स्कॉटिश अभिनेता, कॉमेडियन आणि लेखक रॉबी कोल्टरेन यांचे काल रात्री निधन ( Scottish Actor and Writer Robbie Coltrane Died ) झाले ( Comedian and Writer Robbie Coltrane Passes Away ) आहे. त्यांची एजन्सी WME ने शुक्रवारी रात्री 'व्हेरायटी'ला पुष्टी केली. ते 72 वर्षांचे ( Coltrane Featured in Every 'Harry Potter' Movie ) होते. 2001 मधील 'सॉर्सरर्स स्टोन' ते 2011 मधील 'डेथली हॅलोज पार्ट 2' पर्यंत प्रत्येक 'हॅरी पॉटर' चित्रपटात कोलट्रेन दाखवण्यात आला होता.

हॅरी पॉटर चित्रपट मालिकेत 'हॅग्रिड'ची भूमिका साकारणारे प्रतिभावंत कलाकार रॉबी कोलट्रेन यांचे निधन

जे. के. रोलिंगची पुस्तक मालिका टू लाईफ तो पडद्यावर दिसणार्‍या पहिल्या पात्रांपैकी एक होता. त्याने विझार्डिंगच्या जगात प्रवास सुरू करताना तरुण डॅनियल रॅडक्लिफला "येर अ विझार्ड, हॅरी" ही प्रसिद्ध ओळ सांगितली. एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, पण सॉफ्टी हृदयात, 'व्हेरायटी' नोट्स, हॅग्रीडला क्रूर प्राण्यांसाठी एक गोड जागा होती.

त्याने काही 'हॅरी पॉटर' जगातील सर्वात क्रूर आणि प्रतिष्ठित प्राण्यांची काळजी घेतली. त्याच्या देखरेखीखाली बकबीक हिप्पोग्रिफ, फॅंग ​​द बोअरहाऊंड, फ्लफी द तीन डोके असलेला कुत्रा, नॉर्बर्ट द नॉर्वेजियन रिजबॅक ड्रॅगन, अरागोग हा मोठा बोलणारा स्पायडर आणि अत्यंत भव्य थेस्ट्रल होते. कोल्ट्रेनला हृदयस्पर्शी श्रद्धांजली वाहताना, डॅनियल रॅडक्लिफ म्हणाले, "रॉबी मला भेटलेल्या सर्वात मजेदार लोकांपैकी एक होता. सेटवर लहान मुले म्हणून आम्हाला सतत हसत ठेवत असे. मला विशेषत: त्याच्याबद्दलच्या आठवणी खूप आवडतात. 'प्रिझनर ऑफ अझकाबान' वर, जेव्हा आम्ही सर्वजण मुसळधार पावसापासून हॅग्रीडच्या झोपडीत तासन् तास लपून बसलो होतो.

मनोबल वाढवण्यासाठी ते नेहमी किस्से सांगत असायचे आणि चुटकुले सांगत होते. मी आश्चर्यकारकपणे भाग्यवान समजतो की, मला त्यांना भेटायला आणि त्यांच्यासोबत काम करायला मिळाले आणि ते गेल्याचे खूप दुःख आहे. ते एक अविश्वसनीय अभिनेता आणि एक सुंदर माणूस होते. "हॅरी पॉटर' चित्रपटांमध्ये कोलट्रेन कायमचे लाखो लोकांना हॅग्रीड म्हणून ओळखले जातील. परंतु, ते जेम्स बाँड फ्रँचायझीचे सदस्य होते. 1995 च्या 'गोल्डन आय' आणि 1999 च्या 'द वर्ल्ड इज नॉट इनफ' मध्ये दिसला होते. अगदी अलीकडे , कोलट्रेन त्याच्या 'हॅरी पॉटर'च्या द्वारे परतले आणि एचबीओ मॅक्सच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 'रिटर्न टू हॉगवॉर्ट्स' रियुनियन स्पेशलमध्ये रॅडक्लिफ आणि इतर तारे, विशेषत: एम्मा वॉटसन आणि रूपर्ट ग्रिंट यांच्यासोबत दिसला, 'वैराइटी' जोडली.

"चित्रपटांचा वारसा हा आहे की, माझ्या मुलांची पिढी ते त्यांच्या मुलांना दाखवेल," असे कोलट्रेन यांनी रियुनियन स्पेशलमध्ये सांगितले. "म्हणून तुम्ही 50 वर्षांच्या कालावधीत ते पाहात असाल. मी येथे नसेन, दुर्दैवाने, परंतु हॅग्रीड, होय. "वादग्रस्त 'हॅरी पॉटर' लेखक जे. के. रोलिंग यांनी कोलट्रेनला स्वतंत्रपणे ट्विटरवर एक पोस्ट देऊन सन्मानित केले आहे. लिहिले, "मी रॉबीसारखा दूरस्थपणे कोणाला पुन्हा कधीच ओळखणार नाही. ते एक अतुलनीय प्रतिभावान होते, ते एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व होते, आणि त्याला ओळखणे, त्याच्यासोबत काम करणे आणि त्याच्यासोबत हसणे हे माझ्या भाग्याच्या पलीकडे होते. मी त्यांना माझे प्रेम आणि मनापासून संवेदना पाठवतो. त्यांच्या कुटुंबप्रति माझ्या अत्यंत प्रेम आणि संवेदना आहे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची मुलांच्याप्रति माझे प्रेम."