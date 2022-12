पॅरिस : मध्य पॅरिसमध्ये शुक्रवारी झालेल्या अंधाधुंद गोळीबारात (Firing In Paris) दोन जण ठार आणि चार जण जखमी झाले आहेत. (Firing In Paris many people injured). गोळीबारानंतर एका ६९ वर्षीय संशयिताला अटक करण्यात आली आहे. गोळीबाराचे कारण लगेच स्पष्ट होऊ शकले नाही. फिर्यादी कार्यालयाने खुनाचा तपास सुरू केला आहे.

दहशतवादविरोधी अभियोक्ते गोळीबाराची चौकशी करत आहेत, परंतु गोळीबारात दहशतवादी हेतूचे कोणतेही चिन्ह त्यांनी सूचित केलेले नाही. पॅरिस पोलिस विभागाने परिसराला वेढा घातला असून लोकांना या भागापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे.