वॉशिंग्टन: ट्विटरने गुरुवारी उघड केले की, जगभरातील सरकारे कंपनीला वापरकर्त्याच्या खात्यांमधून सामग्री काढून टाकण्यास किंवा त्यांच्या वैयक्तिक तपशीलांची हेरगिरी करण्यास सांगत आहेत. सोशल मीडिया कंपनीने एका नवीन अहवालात खुलासा केला आहे की, त्यांनी गेल्या वर्षी सहा महिन्यांच्या कालावधीत स्थानिक, राज्य किंवा राष्ट्रीय सरकारांकडून विक्रमी 60,000 कायदेशीर मागण्यांवर कृती केली आहे. अहवालानुसार, या सरकारांची इच्छा होती की, एकतर ट्विटर खात्यातून सामग्री काढून टाकली ( Demand removal content from Twitter account ) जावी किंवा कंपनीने थेट संदेश किंवा वापरकर्त्याचे स्थान यासारखी गोपनीय माहिती उघड करावी.

ट्विटरचे सुरक्षा आणि अखंडता प्रकरणांचे प्रमुख, जोएल रॉथ यांनी गुरुवारी साइटवर प्रसारित केलेल्या एका संभाषणात सांगितले की, खाते मालकांसह आमची सेवा वापरणाऱ्या लोकांना उघड करण्यासाठी सरकार कायदेशीर डावपेच वापरत असल्याचे आम्ही पाहत आहोत. ते एकत्र करण्याचा मार्ग म्हणून ते अधिक आक्रमक होतात. माहिती आणि कायदेशीर मागण्या वापरून लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेक. अहवालानुसार, सर्वाधिक 20 टक्के विनंत्या अमेरिकेतून ( Top 20 % requests from America ) आल्या, ज्यात खात्याची माहिती, त्याची सूचना मागवण्यात आली, तर भारत या बाबतीत खूप मागे आहे.

ट्विटरचे म्हणणे आहे की त्यांनी विनंती केलेल्या माहितीनुसार वापरकर्त्याच्या खात्याची सुमारे 40 टक्के माहिती शेअर केली आहे. जपानमधून खात्याच्या माहितीसाठी वारंवार विनंत्या केल्या जातात आणि खात्यातून सामग्री काढून टाकण्यासाठी ट्विटरकडून सर्वाधिक विनंत्या केल्या जातात. जपानने 23,000 पेक्षा जास्त विनंत्या ( More than 23,000 requests from Japan ) केल्या, सर्व विनंत्यांपैकी अर्ध्या सामग्री काढून टाकण्यासाठी. रशियाही मागे राहिला नाही. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम मालक मेटा यांनी देखील याच कालावधीत वैयक्तिक वापरकर्त्याच्या डेटासाठी सरकारच्या मागणीत वाढ नोंदवली आहे.

ट्विटरने 2021 च्या शेवटच्या सहामाहीत सत्यापित पत्रकार आणि वृत्त आउटलेटला लक्ष्य करणार्‍या सरकारकडून आलेल्या विनंत्यांमध्ये मोठी वाढ नोंदवली. गेल्या वर्षी जुलै ते डिसेंबर दरम्यान जगभरातील सत्यापित पत्रकार किंवा वृत्त आउटलेट्सकडून माहिती मागणाऱ्या 349 खात्यांविरुद्ध सरकारांनी कायदा केला, त्यात 103 टक्के वाढ झाली. कोणत्या देशांनी पत्रकारांच्या खात्यांची विनंती केली किंवा त्यांनी किती प्रश्नांचे पालन केले याचा तपशील ट्विटरने दिलेला नाही. पत्रकारांचे संरक्षण करण्यासाठी समितीचे कार्यकारी संचालक रॉब महोनी यांनी असोसिएटेड प्रेस (एपी) ला ईमेल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकार टीकाकार आणि पत्रकारांना शांत करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांचा वापर करत आहे.

