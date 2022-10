नवी दिल्ली : Ad against Modi govt in US: अमेरिकन वृत्तपत्र 'वॉल स्ट्रीट जर्नल'मध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध झाली wall street journal ad india आहे. यावरून वाद वाढत आहेत. या जाहिरातीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडी आणि देवासशी संबंधित अधिकारी आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित काही लोकांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. त्यांना 'वॉन्टेड' दाखवले आहे. जाहिरात एका एनजीओने प्रायोजित केली आहे. fm nirmala sitharaman on usa visit

कांचन गुप्ता यांनी प्रश्न उपस्थित केला : या जाहिरातीवर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार कांचन गुप्ता यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या की, घोटाळेबाजांकडून अमेरिकन मीडियाचा शस्त्र म्हणून वापर करणे लज्जास्पद आहे. त्या म्हणाल्या की, वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये भारत सरकार आणि भारताला लक्ष्य करणे घृणास्पद आहे.

कांचन गुप्ता यांचे ट्विट

ही जाहिरात १३ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झाली होती. जाहिरातीचे लक्ष्य म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आहेत. त्या सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. भारताला गुंतवणुकीसाठी 'असुरक्षित' ठिकाण बनवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भेटा, असे जाहिरातीत लिहिले आहे. त्याचे शीर्षक - 'Modi's Magnitsky 11' ठेवण्यात आले आहे.

'Magnitsky' हा अमेरिकन कायदा आहे. तो 2016 मध्ये बनवण्यात आला. या अंतर्गत, मानवी हक्क उल्लंघनात अमेरिकेला सहभागी असलेल्या परदेशी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जातात. कारण अर्थमंत्री सध्या अमेरिका दौऱ्यावर असल्याने या जाहिरातीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आजच्या बैठकीला उपस्थित राहून अर्थमंत्री भारतात परतणार आहेत.

ही जाहिरात 'फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम' नावाच्या संस्थेने प्रायोजित केली आहे. ही संस्था एक शैक्षणिक संस्था म्हणून स्वतःचे वर्णन करते. जाहिरातीत 11 जणांची नावे देण्यात आली आहेत. मोदी सरकारच्या या अधिकार्‍यांनी राजकीय आणि व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांशी हिशेब चुकता करण्यासाठी राज्य संस्थांचा शस्त्रास्त्र म्हणून वापर करून कायद्याचे नियम मोडीत काढले आहेत, त्यामुळे भारत गुंतवणूकदारांसाठी असुरक्षित आहे, असे लिहिले आहे. या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, त्यांना व्हिसा देऊ नये, असेही त्यात लिहिले आहे.

राजीव चंद्रशेखर यांचे ट्विट

जाहिरातीत आहेत यांची नावे- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. व्यंकटरमण, अँट्रिक्सचे अध्यक्ष राकेश शशिभूषण, सीबीआयचे डीएसपी आशिष पारिक, ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा, उपसंचालक ए. सादिक मोहम्मद नैजनार, सहायक संचालक आर. राजेश. अन्य तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांचीही नावे आहेत.

कांचन गुप्ता यांनी याला षडयंत्र म्हटले आहे. त्यांनी ट्विट करून लिहिले आहे की, या जाहिरातीमागे कोण आहे, हे कोणापासून लपलेले नाही. त्या म्हणाल्या की, भारतातील फरारी रामचंद्र विश्वनाथन यांनी ही जाहिरात प्रकाशित केली आहे. विश्वनाथन हे देवासचे सीईओ होते.