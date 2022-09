बीजिंग: दोन चिनी अंतराळवीरांनी ( Two Chinese Astronauts ) शनिवारी एका नवीन स्पेस स्टेशनवरून स्पेसवॉकला सुरुवात केली. जी या वर्षाच्या शेवटी पूर्ण होणार आहे. काई झुझे आणि चेन डोंग ( Cai Zhuze and Chen Dong ) यांनी पंप स्थापित केले, आणीबाणीच्या वेळी बाहेरून हॅच दरवाजा उघडण्यासाठी हँडल आणि अंतराळवीराचे पाय ठीक करण्यासाठी फूट-स्टॉप, राज्य माध्यमांनी सांगितले.

अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनमधून बाहेर पडल्यानंतर ( American International Space Station ) चीन स्वतःचे स्पेस स्टेशन बनवत आहे. कारण त्याचे सैन्य देशाचा अंतराळ कार्यक्रम चालवते. यूएस-सोव्हिएत शत्रुत्वाच्या प्रतिध्वनीमध्ये, 1960 च्या दशकात चंद्राच्या शर्यतीला प्रेरणा देणार्‍या यूएस-सोव्हिएत प्रतिद्वंद्वाच्या प्रतिध्वनीत यूएस अधिकाऱ्यांना चीनच्या अंतराळ महत्त्वाकांक्षेपासून अनेक धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागतो.

सहा महिन्यांच्या मोहिमेदरम्यानचा नवीनतम स्पेसवॉक ( spacewalk from new station ) हा दुसरा होता. जो स्पेस स्टेशनच्या पूर्णतेवर देखरेख करेल. दोन प्रयोगशाळांपैकी पहिले, 23-टन मॉड्यूल, जुलैमध्ये स्टेशनमध्ये जोडले गेले आणि दुसरे या वर्षाच्या शेवटी पाठवले जाणार आहे. तिसरा क्रू सदस्य, लियू यांग, स्पेसवॉक दरम्यान इतर दोघांना आतून आधार दिला. लिऊ आणि चेन यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी पहिला स्पेसवॉक केला होता.

त्यांच्या मिशनच्या शेवटी आणखी तीन अंतराळवीर त्यांच्यासोबत सामील होतील, जे पहिल्यांदाच सहा लोक स्टेशनवर बसतील ( first time six people will sit on the station ). 2003 मध्ये, माजी सोव्हिएत युनियन आणि युनायटेड स्टेट्स नंतर, अंतराळात मनुष्य पाठवणारा चीन तिसरे राष्ट्र बनले. त्याने चंद्र आणि मंगळावर रोव्हर्स पाठवले आहेत आणि चंद्राचे नमुने पृथ्वीवर परत आणले आहेत.

हेही वाचा - Apple Fixes Bug Causing : अ‍ॅपलने आयफोन 14 मालिकेत सक्रियकरण समस्या उद्भवणार्‍या बगचे केले निराकरण