न्यूयॉर्क लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर न्यूयॉर्कमध्ये प्राणघातक हल्ला करण्यात आला असून, त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले Author Salman Rushdie attacked In New York आहे.1980 च्या दशकात ज्या लेखकाच्या लेखनामुळे इराणकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या त्या लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर शुक्रवारी पश्चिम न्यूयॉर्कमध्ये व्याख्यान देणार असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. Salman Rushdie attacked onstage at New York event

चौटाका इन्स्टिट्यूटच्या स्टेजवर एका व्यक्तीने तुफान हल्ला केला आणि रश्दीची ओळख करून देत असतानाच त्यांना ठोसा मारून चाकूने भोसकणे सुरू केले. त्यानंतर ते जमिनीवर पडले. रश्दींची प्रकृती लगेच कळू शकली नाही. रश्दी यांच्या 'द सॅटॅनिक व्हर्सेस' या पुस्तकावर 1988 पासून इराणमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे, कारण अनेक मुस्लिम ते निंदनीय असल्याचे मानतात. इराणचे दिवंगत नेते अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांनी रश्दीच्या मृत्यूची मागणी करणारा फतवा किंवा हुकूम जारी केला. जो कोणी रश्दीला ठार मारेल त्याच्यावर USD 3 दशलक्ष पेक्षा जास्त बक्षीस देखील देऊ करण्यात आलेले आहे.

इराणच्या सरकारने खोमेनी यांच्या फर्मानापासून सरकारला फार पूर्वीपासून दूर ठेवले आहे, परंतु रश्दीविरोधी भावना संतप्त आहे. 2012 मध्ये, अर्ध-अधिकृत इराणी धार्मिक फाउंडेशनने रश्दी यांना मारण्याची बक्षीस रक्कम USD 2.8 दशलक्ष वरून USD 3.3 दशलक्ष पर्यंत वाढवलेली आहे. रश्दी यांनी त्या वेळी ती धमकी फेटाळून लावली आणि सांगितले की लोकांना बक्षीसात रस असल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

हेही वाचा Wonder Boy : 'हा' आहे सर्वात लहान प्रेरक वक्ता, लेखक, अभिनेता अन् अँकर.. 14 व्या वर्षीच डझनभर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार