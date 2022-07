वॉशिंग्टन : दारूच्या सवयीमुळे प्रौढांपेक्षा तरुणांना आरोग्याच्या समस्या अधिक ( youngster More Health Problems than Adults ) असल्याचे एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून समोर आले आहे. या संदर्भातील अहवाल प्रकाशित करण्यात आला ( lancet study on alcohol ) आहे. शुक्रवारी लॅन्सेट जर्नलमध्ये ( published in the Lancet journal ) हा तपशील प्रकाशित करण्यात आला. अभ्यास अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, आंतरराष्ट्रीय अल्कोहोल सेवन शिफारशी वय आणि क्षेत्रावर आधारित असावे. विशेषत: 15-39 वयोगटांना तरुणांकरिता लक्ष्य करून कठोर नियम केले जावेत, असे त्यात म्हटले आहे.

जगभरात सर्वाधिक धोका दारूमुळे : धोकादायक दारूच्या सेवनामुळे त्यांना जगभरात सर्वाधिक धोका असल्याचे म्हटले जाते. 204 देशांतील मद्य सेवनाच्या अंदाजांवर आधारित, संशोधकांनी निष्कर्ष काढला की, 2020 मध्ये 134 कोटी (1.34 अब्ज) लोकांनी जास्त प्रमाणात दारू प्यायली. हे स्पष्ट केले आहे की, 15-39 वयोगटातील पुरुष हे बहुसंख्य आहेत, जे अमर्यादित दारू पितात. या वयोगटात मद्यसेवनामुळे आरोग्याला अधिक धोका असतो. अशा लोकांपैकी सुमारे 60 टक्के लोक मोटार वाहनांच्या अपघातांसह दारूशी संबंधित घटनांमध्ये जखमी होतात. त्यांना आत्महत्या आणि खुनाचा धोका असल्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

वॉशिंग्टन विद्यापीठातील इमॅन्युएला गाकिडौ यांचे मत : अमेरिकेतील वॉशिंग्टन विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (आयएचएमई) येथील प्राध्यापक इमॅन्युएला गाकिडौ यांनी सांगितले: "आमचा संदेश अगदी स्पष्ट आहे: तरुणांनी दारूचे सेवन करू नये, परंतु वृद्ध लोकांनी माफक प्रमाणात त्याचे सेवन टाळावे. तसेच माफक प्रमाणात सेवन केल्यान काही फायदे असू शकतात. गाकिदौ म्हणाले, 'तरुण लोक मद्यपानापासून दूर राहतील असा विचार करणे वास्तववादी असू शकत नाही, परंतु आम्हाला वाटते की, नवीनतम पुरावे प्रसारित करणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून प्रत्येकजण त्यांच्या आरोग्याबाबत चांगले निर्णय घेऊ शकेल.

दारू सेवनामध्ये प्रमाणाचे मानक देणे गरजेचे : मद्यपान न करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा आपल्या आरोग्याला अधिक धोका पत्करण्याआधी एखादी व्यक्ती किती मद्यपान करू शकते याचाही या अभ्यासात अंदाज आहे. संशोधकांच्या मते, आरोग्यास हानी होण्याच्या जोखमीपूर्वी 15-39 वयोगटातील लोकांसाठी अल्कोहोलची शिफारस केलेली मात्रा प्रतिदिन 0.136 मानक पेये होती. प्रमाणित पेयाच्या दशांशपेक्षा थोडी जास्त. 15-39 वयोगटातील महिलांसाठी 0.273 ड्रिंक्सवर हे प्रमाण थोडे जास्त होते. प्रतिदिन मानक पेयाच्या एक चतुर्थांश.

