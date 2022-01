वेलिंग्टन (न्यूझीलंड): टोंगाजवळ पाण्याखालील ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर (volcano in the sea) शनिवारी मोठ्या लाटा किनार्‍याकडे सरकताना दिसल्या आहेत, ज्यातून लोक बचावासाठी उंच ठिकाणी जाताना दिसले. मात्र, हवाई येथील यूएस सुनामी केंद्राने हा इशारा मागे घेतला (US tsunami alert issued in Hawaii) आहे. या लाटांमुळे किती नुकसान झाले असून अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाली की नाही, याबाबत माहिती मिळालेली नाही. याचे कारण म्हणजे या छोट्या देशाशी संपर्क आणि दळणवळण सेवा तितकीशी चांगली नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओंमध्ये किनारी भागातील घरे आणि इमारतींच्या आजूबाजूच्या प्रचंड लाटा दिसत आहेत.

न्यूझीलंड लष्कराने सांगितले (The New Zealand Army said) की ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि गरज पडल्यास मदत मागितली तर ते तयार आहे. उपग्रहावरुन घेतलेल्या फोटोत प्रशांत महासागराच्या (Satellite photo of the Pacific Ocean) निळ्या पाण्यावर उगवणारा राख, वाफ आणि वायूचा मशरूम-आकार दर्शवितो. टोंगा हवामान सेवेने (Tonga Weather Service) सांगितले की संपूर्ण टोंगासाठी त्सुनामी चेतावणी लागू केली आहे. प्रशांत त्सुनामी चेतावणी केंद्राच्या डेटामध्ये 80 सेमी उंच लाटा नोंदवल्या गेल्या आहेत.

अमेरिकन सामोआच्या रहिवाशांना त्सुनामीचा इशारा (Tsunami alert for American Samoa residents) देखील स्थानिक प्रसारकांनी तसेच चर्चने घंटा वाजवून दिला होता. जेव्हा सायरन चेतावणी प्रणाली काम करत नव्हती, ज्यामुळे किनारपट्टी भागातील लोकांना उच्च उंचीवर जाण्यास प्रवृत्त केले गेले. रात्रीपर्यंत कोणतेही नुकसान झाले नाही, त्यानंतर हवाई येथील त्सुनामी केंद्राने इशारा रद्द केला.

जवळच्या फिजी आणि सामोआमधील अधिकाऱ्यांनीही इशारे जारी केले आहेत आणि लोकांना मजबूत आणि धोकादायक लाटा पाहता समुद्रकिनाऱ्याजवळ जाण्याचे टाळण्यास सांगितले आहे. जपानच्या हवामान संस्थेने (Japan Meteorological Agency) सांगितले की, जपानच्या किनार्‍याजवळ पाण्याच्या पातळीत किंचित वाढ होऊ शकते, परंतु त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता नाही. आयलँड बिझनेस न्यूज साइटने वृत्त दिले आहे की, पोलिस आणि लष्करी दलाच्या ताफ्याने टोंगाचा राजा टुपो षष्ठम (Tongacha King Taupo VI) याला समुद्रकिनाऱ्याजवळील त्याच्या राजवाड्यातून बाहेर काढले आहे. राजा टुपो षष्ठमसह अनेक रहिवाशांना वरच्या भागात हलवण्यात आले आहे.

टोंगा येथील हुंगा टोंगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी येथे स्फोट झाला. डॉ. फाकाइलोएटोंगा ताउमोएफोलाउ नावाच्या ट्विटर वापरकर्त्याने (Dr. Fakiloetonga Taumoefolau video) एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये लाटा किनारा ओलांडून निवासी भागात जाताना दिसत आहेत. त्यांनी लिहिले की, 'मला ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्याचा आवाज ऐकू येतोय, तो खूप भयंकर वाटतोय. त्यांनी लिहिले, राख आणि लहान खडे पडत आहेत, आकाश गडद अंधकार झाकले आहे. तत्पूर्वी, 'माटांगी टोंगा' या वृत्त साईटने वृत्त दिले होते की, शुक्रवारी पहाटे ज्वालामुखी सक्रिय झाल्यानंतर शास्त्रज्ञांनी प्रचंड स्फोट, मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट पाहिला आहे.

उपग्रह प्रतिमांमध्ये, धुराचे लोट आकाशात सुमारे 20 किलोमीटर (12 मैल) उंचीवर जाताना दिसतात. त्याच वेळी, 2,300 किलोमीटर (1,400 मैल) पेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या न्यूझीलंडमधील अधिकाऱ्यांनी स्फोटामुळे वादळाचा इशारा दिला आहे. नॅशनल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट एजन्सीने म्हटले आहे की, मोठ्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर, न्यूझीलंडच्या काही भागांमध्ये किनारपट्टीवर "अनपेक्षित लाटांसोबत मजबूत आणि असामान्य लाटा येऊ शकतात".

प्रशांत त्सुनामी चेतावणी केंद्राने (Pacific Tsunami Warning Center) शनिवारी सांगितले की, त्सुनामीचा धोका अमेरिकन सामोआवरून गेला आहे, तथापि, समुद्रात किंचित चढ-उतार सुरूच राहतील. हा ज्वालामुखी राजधानी नुकुआलोफाच्या उत्तरेस अंदाजे 64 किलोमीटर (40 मैल) अंतरावर आहे. यापूर्वी, 2014 च्या उत्तरार्धात आणि 2015 च्या सुरुवातीस या प्रदेशात ज्वालामुखीच्या उद्रेकांच्या मालिकेमुळे एक लहान नवीन बेट तयार झाले आणि पॅसिफिक द्वीपसमूह राष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास अनेक दिवसांसाठी विस्कळीत झाला होता. टोंगामध्ये सुमारे 1,05,000 लोक राहतात.