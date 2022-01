बलुचिस्तान- पाकिस्तानमधील बलुचिस्तान प्रांतात बॉम्ब स्फोट झाला ( blast in balochistan province ) आहे. या घटनेत अनेकजण जखमी झाले ( Several injured in blast ) आहेत. ही माहिती माध्यमांनी दिली आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन एका न्यूज एजन्सीने म्हटले, की बॉम्बस्फोटानंतर रेल्वेचे चार डबे घसरले ( railway derailed after blast in balochistan ) आहेत.

