भोजपुरी अभिनेत्री नेहा मलिक तिच्या बोल्ड स्टाइलसाठी ओळखली जाते. ती तिचे लेटेस्ट फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करत असते. समुद्राच्या हिरव्या रंगाच्या व्हिक्टोरियाच्या सिक्रेट ड्रेसमध्ये दोनदा वेगवेगळ्या पोझमध्ये नवीनतम छायाचित्रे शेअर केली गेली आहेत. ही छायाचित्रे दुबईतील एका हॉटेलमध्ये शूट करण्यात आली आहेत. ताज्या चित्रांमध्ये, त्याने लिहिले आहे - आळशी रविवारसाठी साखरेशिवाय कॉफी पिण्याची छायाचित्रे पोस्ट केली आहेत. हातात पांढऱ्या रंगाचा कप आणि प्लेट घेऊन ती पोज देत असल्याचे चित्रात दिसत आहे. त्याचवेळी एकाच ठिकाणी एकाच ड्रेसमध्ये अनेक छायाचित्रे पोस्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये त्यांनी लिहिले आहे. A Girl on Her Bed on Sunday is an Endless Affairs असे लिहिले आहे. या फोटोंनंतर चाहते सतत प्रेमाचे संकेत आणि अनेक रोमँटिक कमेंट्स शेअर करत आहेत. कोणी त्याला सुपर सेक्सी माणूस म्हणत आहेत तर कोणी त्याला सेक्सी म्हणत आहेत. तिथे कोणीतरी म्हणत आहे की तू हॉट दिसत आहेस. त्याचवेळी एका चाहत्याने लिहिले आहे की, नेहा, तू स्वत: साखर आहेस, मग तुला कॉफीमध्ये साखर कशाला हवी आहे.