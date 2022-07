Vidisha Srivastava Photos : यामी गौतमची कार्बनकॉपी; पाहा, विदिशा श्रीवास्तवचे फोटो Published on: 35 minutes ago |

Updated on: 35 minutes ago

Koo_Logo Versions

बॉलीवूड अभिनेत्री ( bollywood actress ) यामी गौतमसारखी दिसणारी अभिनेत्री सध्या चर्चेत ( actress looks like Yami Gautam ) आहे. विदिशा श्रीवास्तव ( Vidisha Srivastava ) असे या अभिनेत्रीचे नाव आहे. मोठा चाहतावर्ग विदिशाला सोशल मिडियावर फॉलो करतो आहे. हुबेहुब यामी गौतमसारखे ( Vidisha Srivastava looks like Yami Gautam ) फेसकट, स्माईल विदिशाचे असल्याचे अनकांचे म्हणणे आहे.