हैदराबाद ( तेलंगणा ) : ETV बालभारतला प्रतिष्ठित ANN पुरस्कार 2022 ने सन्मानित करण्यात आले आहे. 26 ऑगस्ट रोजी पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. अॅनिमेशन एक्सप्रेसने किड्स, अॅनिमेशन अँड मोअर (KAM) समिटच्या तिसऱ्या आवृत्तीचा यशस्वीपणे समारोप केला. अॅनिमेशनच्या जगात एक नवीन ओळख निर्माण करणाऱ्या नवीन घटकाला ही शिखर परिषद पूर्णपणे समर्पित होती. अॅनिमेशन एक्सप्रेसने ANN अवॉर्ड्स 2022 चे आयोजन केले होते.

हा कार्यक्रम अॅनिमेशनमधील उत्कृष्टतेला समर्पित होता. भारतातील प्रीमियम पुरस्कारांचा हा पहिला संच आहे, जिथे या क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या श्रेणीत ईटीव्ही बाल भारतला पुरस्कार देण्यात आला. ही वाहिनीसाठी मोठी उपलब्धी आहे.

कोणत्या श्रेणींमध्ये ETV बाल भारतला पुरस्कार मिळाला

सर्वोत्कृष्ट प्री-स्कूल शो - विस्डम ट्री - नैतिक कथा

अॅनिमेटेड वर्णांचा सर्वोत्तम वापर - TVC ब्रँडमध्ये

पुशअप आव्हान

सोशल मीडिया पुरस्कार

सर्वोत्तम अॅनिमेशन गाणे

अभिमन्यू तरुण योद्धा

26 ऑगस्ट रोजी सहारा स्टार हॉटेल, मुंबई येथे हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला भारतातील सर्व आघाडीचे किड्स ब्रॉडकास्टर आणि अग्रगण्य अॅनिमेशन हाऊसेस उपस्थित होते. ETV बाल भारत हे ETV नेटवर्क द्वारे चालवले जाणारे कार्टून चॅनल आहे. जे प्रामुख्याने लहान मुलांसाठी चालवले जाते. हे 27 एप्रिल 2021 रोजी हिंदी आणि इंग्रजीसह 12 भाषांमध्ये लॉन्च करण्यात आले. चॅनल इंग्रजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिळ आणि तेलगू भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. ETV BALBHARAT bags Best Preschool Show, Best use of animated character, Best Animation song awards

