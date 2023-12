मुंबई - The title of Yash 19 was decided: 'केजीएफ' स्टार यशच्या आगामी चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये कमालीची उत्सुकता लागून राहिली होती. या चित्रपटाचं वर्किंग टायटल 'यश 19' असं ठरवून चित्रपट निर्मितीला गती देण्यात आली होती. आता निर्मात्यांनी या चित्रपटाचे शीर्षक 'टॉक्सिक' असल्याचं उघड केलं आहे. गीतू मोहनदास दिग्दर्शन करत असलेला 'टॉक्सिक' हा चित्रपट "मोठ्या लोकांसाठी एक परीकथा" असल्याचं म्हटलं जातंय. केव्हीएन प्रॉडक्शन निर्मिती करत असलेला या चित्रपटाला वेंकट के नारायणा यांनी बँकरोल केले आहे.