चेन्नई - साऊथचे दोन मोठे चित्रपट वारिसु आणि थुनिवू ( Varisu and Thunivu ) आज (बुधवार) प्रदर्शित झाले आहेत. चित्रपटाचे मुख्य कलाकार थलपथी विजय फॅन्स ( Thalapathy Vijay Fans ) आणि अजित कुमार फॅन्स ( Ajit Kumar Fans ) हे दोघेही या चित्रपटामुळे चेन्नईत आमनेसामने आले आहेत. अजित कुमारच्या चाहत्यांनी विजयच्या 'वारिसू' ( Varisu ) चित्रपटावर टीका केली आहे. तर विजयच्या चाहत्यांनी अजित कुमारच्या पोस्टरवर निशाणा साधला आहे. चित्रपट 'थुनिवु' ( Thunivu ) चाहत्यांचा आक्रमक होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावर तामिळनाडू पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे

एएनआयने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये साऊथ इंडस्ट्रीतील दोन सुपरस्टार ( South film industry Superstar ) अजित कुमार आणि विजय यांचे चाहते एकमेकांचे पोस्टर फाडताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये अजित कुमारचे ( Ajith Kumar ) चाहते विजयच्या 'वारीसू' चित्रपटाचे पोस्टर फाडत आहेत. त्याचवेळी, विजयचे चाहते ( Vijay fans ) चेन्नईतील एका सिनेमागृहाबाहेर अजित कुमारच्या 'थुनिवू' चित्रपटाचे पोस्टर फाडताना ( fans tear posters of each other movies Varisu and Thunivu ) दिसत आहेत. कृपया सांगा की दोन्ही चित्रपट पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक थिएटरमध्ये पोहोचले आहेत.

तामिळनाडू सरकारने ( Tamilnadu Government ) उचलले हे पाऊल मीडिया रिपोर्टनुसार, चाहत्यांच्या वाढत्या उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारने चित्रपटाच्या शोवर कारवाई केली आहे. विजयच्या 'वारीसू' चित्रपटाचे आणि अजित कुमारच्या 'थुनिवू' चित्रपटाचे पहाटे ४ आणि ५ वाजताचे शो सरकारने रद्द केले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, विजयचा चित्रपट 'वारीसु' आणि अजित कुमारचा 'थुनिवू' चित्रपट तामिळनाडूच्या सर्व जिल्ह्यांतील चित्रपटगृहांमध्ये दाखवले जातील. मात्र 3 जानेवारी ते 16 जानेवारी या कालावधीत या दोन चित्रपटांचे पहाटे 4 आणि 5 वाजताचे स्पेशल शो थिएटरमध्ये दाखवले जाणार नाहीत. 'वारीसू' आणि 'थुनिवू' या चित्रपटांचे पहाटे ४ आणि ५ वाजताचे शो रद्द करण्यात आले आहेत.

'वारीसू' आणि 'थुनिवू' या चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर 'वारीसू' हा एक भावनिक कौटुंबिक नाटक आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन वामशी पडाईपल्ली ( Vamshi Padaipalli ) यांनी केले आहे. तर एच विनोथ ( H Vinoth ) यांनी 'थुनिवू' चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटात अजित कुमारची वेगवान अॅक्शन प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.