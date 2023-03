मुंबई : दाक्षिणात्य सौंदर्यवती समंथा रुथ प्रभू आणि लिगर अभिनेता विजय देवरकोंडा यांच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्यांचा आगामी चित्रपट खुशी मोठ्या पडद्यावर धूम करण्यासाठी सज्ज आहे. अशा परिस्थितीत दोघांच्या सुंदर कथेवर बनलेल्या चित्रपटाची पहिली झलक आणि रिलीज डेट समोर आली आहे. साउथ ब्युटी समंथा हिने तिच्या आगामी चित्रपटाची पहिली झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. ज्यामध्ये दोन्ही कलाकार खूपच सुंदर दिसत आहेत.

चित्रपटाचा फर्स्ट लूक शेअर : आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर चित्रपटाचा फर्स्ट लूक शेअर करून सामंथाने एक सुंदर कॅप्शन दिले आहे. 'होल हार्ट' असे लिहिले आहे. ताज्या पोस्टरमध्ये सामंथा आणि विजय दोघेही क्यूट लूकमध्ये दिसत आहेत. पहिल्या पोस्टरमध्ये सामंथा व्हरांड्यात उभी असून विजयच्या दिशेने हात देत असल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी विजय तिच्याकडे पाहून हसताना दिसत आहे. संमंथाच्या हातात एक कुत्राही आहे आणि दोघांनी एकमेकांचा हात धरला आहे.

वर्क फ्रंट : पोस्टरवर रिलीजची तारीख नमूद केली आहे. चित्रपटाची रिलीज डेट 1 सप्टेंबर 2023 आहे. पोस्टरवर लिहिले आहे की 1 सप्टेंबर रोजी दोन जग भेटतील (The Two Worlds Will Meet On 1 September). वर्क फ्रंटवर, सामंथा लवकरच गुणशेखर दिग्दर्शित शाकुंतलममध्ये दिसणार आहे. हिंदीसोबतच हा चित्रपट तेलुगू, तामिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषेतही प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात सामंथासोबत अभिनेता प्रकाश राज देखील दिसणार आहे. यासोबतच मोहन बाबू, अल्लू अर्हा, कबीर बेदी, गौतमी आणि अनन्या खेडकर देखील दिसणार आहेत.

सामंथा रुथ प्रभू लवकरच तेलुगू चित्रपटात : या चित्रपटाची थेट स्पर्धा अक्षय कुमार आणि राधिका मदन अभिनीत 'सूरराई पोत्रू' रिमेकशी असेल, ज्याची निर्मिती अभिनेता सुरिया आणि त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री ज्योतिका यांनी केली होती. सामंथा आणि विजय व्यतिरिक्त, चित्रपटात सचिन खेडेकर, मुरली शर्मा, जयराम, लक्ष्मी, वेनेला किशोर आणि राहुल रामकृष्ण सहाय्यक भूमिकेत आहेत. अ‍ॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओ ओरिजिनल 'यशोदा'मध्ये शेवटची दिसणारी सामंथा रुथ प्रभू लवकरच तेलुगू चित्रपट 'शकुंता...'मध्ये दिसणार आहे.

