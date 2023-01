समीर नावाच्या तरुणाने सलमानला भेटण्यासाठी सायकलवरून सुमारे 1,100 किलोमीटरचे अंतर कापले.

हैदराबाद : बॉलीवूडचा सुपरस्टार सलमान खानचा (Salman khan) एक निष्ठावंत चाहतावर्ग ओळखला जातो. त्याच्या चेहऱ्यावर शाई लावण्यापासून ते परोपकारी उपक्रम राबविण्यापर्यंत, सलमानचे चाहते सुपरस्टारवर बिनशर्त प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. त्याच्या वाढदिवशी मध्य प्रदेशातील ( Salman Khan fan cycle journey ) एका चाहत्याने आपल्या आवडत्या स्टारला भेटण्याच्या आशेने 1,100 किमी सायकल (Jabalpur to Mumbai travel on cycle) चालवली.

सलमान चाहत्याला भेटला : रिपोर्ट्सनुसार, समीर (Salman Khan fan) नावाच्या तरुणाने सलमानला भेटण्यासाठी सायकलवरून सुमारे 1,100 किलोमीटरचे अंतर (salman khan fan cycles 1100 kms) कापले. त्याने हे अंतर 7 दिवसात कापले. समीर मध्य प्रदेशातील जबलपूरचा रहिवासी असून तो स्वत:ला सलमान खानचा 'दिवाना' (Salmans Jabra Fan) म्हणतो. 27 डिसेंबर रोजी खानच्या वाढदिवसानंतर जेव्हा तो मुंबईला पोहोचला तेव्हा सुदैवाने अभिनेता त्याच्या घरी होता. जेव्हा सलमान त्याच्या घरातील गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधून बाहेर आला तेव्हा सलमानने फोटो काढले आणि समीरशी थोडा वेळ संवाद साधला.

सलमान चाहत्यांसोबत पोज देताना दिसत आहे : सलमान आणि समीरचे फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केल्यानंतर ते व्हायरल झाले. व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये सलमान त्याच्या 'बीइंग ह्युमन' (Being Human) सायकलसोबत चाहत्यांसोबत पोज देताना दिसत आहे. नंतर, व्हायरल फोटो सलमान खानच्या फॅन पेजवर देखील आहे. ही काही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा वेडे चाहते सलमानचे प्रेम सांभाळू शकले नाहीत. 2020 मध्ये, आसामच्या भूपेन लिकसन, 52 वर्षीय कार्यकर्त्याने 65 व्या फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळ्यात सलमान खानला (Salman Khan) भेटण्यासाठी 600 किमीहून अधिक सायकल चालवली. तिनसुकियाच्या मार्गेरिटा क्षेत्रापासून ते गुवाहाटी जिथे अभिनेता पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित होता तिथे त्याने 5 दिवसात अंतर कापले आणि पोहोचला.

सलमानच्या वर्क फ्रंटबद्दल : दरम्यान, वर्क फ्रंटवर, सलमान बिग बॉसच्या 16 व्या सीझनच्या (Bigg Boss 16) होस्टिंगमध्ये व्यस्त आहे. 'किसी का भाई किसी की जान'मधून अभिनेता मोठ्या पडद्यावर परतणार आहे. फरहाद सामजी दिग्दर्शित या चित्रपटात पूजा हेगडे (Pooja Hegde) आणि व्यंकटेश दग्गुबती (Vyanktesh Daggubati) यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill), पलक तिवारी (Palak Tiwari) आणि विजेंदर सिंग (Vijender Singh) देखील या चित्रपटाचा एक भाग आहेत. 2023 च्या ईदच्या मुहूर्तावर (On the occasion of Eid) हा चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.