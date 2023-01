मुंबई - ब्लॉकबस्टर्स 'RRR', 'द काश्मीर फाइल्स', 'कंतारा' आणि 'गंगुबाई काठियावाडी' यांनी ऑस्कर 2023 च्या रिमाइंडर लिस्टमध्ये ( Oscars 2023 reminder list ) स्थान मिळवले आहे. अकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस ( The Academy of Motion Picture Arts and Sciences ) ने ऑस्कर 2023 साठी पात्र असलेल्या 301 फीचर फिल्म्सची उर्वरित यादी जारी केली.

यापूर्वी, पान नलिनचा गुजराती चित्रपट 'छेल्लो शो' ऑस्कर 2023 साठी भारताचा अधिकृत प्रवेश ( Indias official entry for the Oscars 2023 ) म्हणून घोषित करण्यात आला होता. त्याच्याशिवाय या यादीत भारतीय चित्रपट 'मी वसंतराव' आणि 'तुझ्या साठी कहीही' ( Me Vasantrao and Tuzhya Sathi Kahihi Marathi films ) आर माधवनचा ( R Madhavan ) 'रॉकेटरी: द नंबी इफेक्ट', 'इरावीन निझाल' आणि कन्नड चित्रपट 'विक्रांत रोना' यांचा समावेश आहे.

आपला उत्साह शेअर करताना, दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री ( director Vivek Agnihotri ) यांनी ट्विटरवर लिहिले आणि लिहिले, 'मोठी घोषणा: द अकॅडमीच्या पहिल्या यादीत द काश्मीर फाईल्सला ऑस्कर २३ साठी शॉर्टलिस्ट केले गेले आहे. हा भारतातील 5 चित्रपटांपैकी एक आहे. मी त्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी उत्तम वर्ष.'

'पल्लवी जोशी, मिथुनचक्रवर्ती, कुमार, अनुपम खेर हे सर्व सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या श्रेणींसाठी निवडले गेले आहेत. ही फक्त सुरुवात आहे. पुढे एक लांबचा रस्ता आहे. कृपया सर्वांना आशीर्वाद द्या,' असे अग्नीहोत्री यांनी पुढे लिहिले आहे.

ऋषभ शेट्टीनेही ( Rishab Shetty ) ट्विटरवर जाऊन त्याच्या 'कंतारा' चित्रपटाला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल चाहत्यांचे आभार मानले आहेत. 'कंतारा'ला 2 ऑस्कर पात्रता मिळाल्याचे सांगताना आम्हाला खूप आनंद होत आहे! ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला त्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार. आम्ही तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याने हा पुढचा प्रवास शेअर करण्यास उत्सुक आहोत. येथे चमकण्यासाठी प्रतीक्षा करू शकत नाही.,' असे त्याने लिहिले.

व्हरायटी, अमेरिकन मीडा कंपनीच्या मते, 9,579 पात्र मतदान सदस्य 12 जानेवारी रोजी त्यांचे मतपत्रिका भरण्यास सुरुवात करतील आणि 17 जानेवारी 2023 रोजी मतपत्रिका बंद होतील.

24 जानेवारी 2023 रोजी हॉलिवूडमधील डॉल्बी थिएटरमध्ये 12 मार्च 2023 रोजी समारंभासह अधिकृत ऑस्कर नामांकनांची ( official Oscar nominations will be announced ) घोषणा केली जाईल.