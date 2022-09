मुंबई - बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) बिग बॉसच्या 16व्या सीझनचा होस्ट ( Host of the 16th season of Bigg Boss ) म्हणून पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सर्वात वादग्रस्त टेलिव्हिजन रिअॅलिटी शोच्या निर्मात्यांनी, बिग बॉस सीझन 16 ( Bigg Boss 16 ) च्या पहिल्या प्रोमोचे रविवारी लॉन्चिंग केले. यात सलमान खानचा दबंग अवतार पाहायला मिळत आहे.

कलर्स टीव्हीने हा प्रोमो इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. याच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलंय, "इन 15 सालों में सबने खेला अपना गेम, लेकीन अब बारी है बिग बॉस के खेलने की देखिये बिग बॉस १६. जल्द आ रहा है कलर्स पर!"

बिग बॉस 16 चा पहिला प्रोमो ( First promo of Bigg Boss 16 ) बाहेर पडल्यानंतर लगेचच, नेटिझन्सनी आगामी सीझनसाठी त्यांचा उत्साह शेअर केला आणि सलमान खानला सर्वोत्तम होस्ट आणि TRP किंग म्हटले.

बातम्यांनुसार शहनाज गिल सलमान खानसोबत 'बिग बॉस 16' होस्ट करणार आहे. 'बिग बॉस सीझन 16' ची अधिकृत प्रीमियर तारीख अद्याप प्रलंबित आहे.

दरम्यान, चित्रपटाच्या आघाडीवर, सलमान आगामी अॅक्शन कॉमेडी चित्रपट 'किसी का भाई किसी की जान'मध्ये पूजा हेगडेसोबत दिसणार आहे. त्याशिवाय, त्याच्याकडे कॅटरिना कैफसोबत 'टायगर 3' देखील आहे, जो 21 एप्रिल 2023 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

