लॉस एंजेलिस: आराॅन कार्टर, गायक-रॅपर ज्याने लहानपणी परफॉर्म करण्यास सुरुवात केली होती आणि त्याच्या किशोरवयात त्याचे अल्बम हिट झाले होते. शनिवारी दक्षिण कॅलिफोर्नियातील आरोन कार्टर त्याच्या घरी मृतावस्थेत आढळला. तो 34 वर्षांचा होता. कार्टरच्या कुटुंबाच्या प्रतिनिधींनी गायकाच्या मृत्यूची पुष्टी केली. त्याची पत्नी मेलानी मार्टिन हिने कुटुंबाला शोक असल्याने गोपनीयतेची मागणी केली.

कार्टर बाथटबमध्ये मृतावस्थेत: पॉपस्टार आराॅन कार्टर बाथटबमध्ये मृतावस्थेत (Aaron Carter Dies) आढळला. बॅकस्ट्रीट बॉईजच्या निक कार्टरचा धाकटा भाऊ आरोन कार्टर याने ब्रिटनी स्पीयर्स तसेच त्याच्या भावाच्या बॉय बँडसाठी ओपनिंग अ‍ॅक्ट म्हणून काम केले. आरोन पार्टी (Come Get It) आणि आय वॉन्ट कँडी (I Want Candy) यासह अनेक हिट गाणे रेकॉर्ड केले. लॉस एंजेलिसच्या डाउनटाउनच्या उत्तरेस सुमारे 70 मैल (112 किलोमीटर) वाळवंटातील शहर लँकेस्टर येथील घरी वैद्यकीय आणीबाणीच्या वृत्तानंतर सकाळी 11 च्या सुमारास डेप्युटींनी प्रतिसाद दिला, असे एलए काउंटी शेरीफ विभागातील डेप्युटी अलेजांड्रा पार्रा यांनी सांगितले.

बॅकस्ट्रीट बॉईज टूर: पार्रा म्हणाले की, डेप्युटींना निवासस्थानी एक मृत व्यक्ती आढळली, परंतु ती कार्टर असल्याचे ताबडतोब पुष्टी करू शकले नाही. कार्टरने 1997 मध्ये बॅकस्ट्रीट बॉईज टूरसाठी सुरुवात केली . त्याच वर्षी त्याचा सुवर्णविक्रीचा पहिला स्व-शीर्षक अल्बम रिलीज झाला. त्याने त्याच्या सोफोमोर अल्बम, 2000 च्या आरॉन्स पार्टी (Come Get It) सह ट्रिपल-प्लॅटिनम स्थिती गाठली, ज्याने शीर्षक गीत आणि (I Want Candy) यासह हिट सिंगल्सची निर्मिती केली. त्याच्या व्हिडिओंना डिस्ने आणि निकेलोडियनवर नियमित एअरप्ले मिळाले.

अंतिम स्टुडिओ अल्बम: 2017 मध्ये, कार्टरने (the doctors) च्या एपिसोडमध्ये त्याच्या पदार्थांच्या गैरवापराबद्दल सांगितले. प्रभाव आणि गांजाच्या आरोपाखाली गाडी चालवल्याच्या संशयावरून त्याला अटक झाल्यानंतर त्याच वर्षी तो पुनर्वसनात होता. आपला मुलगा प्रिन्सचा ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात त्याने काही वेळा उपचारासाठी स्वत:ची तपासणी केली. कार्टरचा पाचवा आणि अंतिम स्टुडिओ अल्बम, LOVE, 2018 मध्ये रिलीज झाला.