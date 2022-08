जयपूर (राजस्थान) : विशेष दिव्यांग व्यक्तींचा अपमान केल्याप्रकरणी ( Disrespect to Special Persons ) राजस्थानमधील चित्रपट अभिनेते आमिर खान ( Actor Amir Khan ) , करीना कपूर ( Actress Kareena Kapoor ) आणि तापसी पन्नू ( Actress Taapsee Pannu ) यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा, विशेष व्यक्ती आयुक्तालय, राजस्थान यांनी आमिर खान, तापसी पन्नू, करीना कपूर खान, दिग्दर्शक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे.

ते म्हणाले की, विशेष पात्र सेवा व्यक्ती सत्येंद्र सिंह राठोड यांनी पाठवलेल्या तक्रारीत नुकतेच प्रदर्शित झालेले लाल सिंग चड्ढा आणि शाबाश मिठू या चित्रपटांनी विशेष दिव्यांग व्यक्तींचा अपमान केल्याचे नमूद केले आहे. या संदर्भात, ऑडिशनमध्ये चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शकांनी कोणतेही लक्ष दिले नाही आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने देखील लक्ष न देता प्रमाणपत्र जारी केले.

शर्मा म्हणाले की, अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम 2016 Rights of Persons with Disabilities Act 2016 नुसार विशेष दिव्यांगांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन होत आहे. तक्रार मिळाल्यावर नोटीस जारी करून सर्व अभिनेते, अभिनेत्री, दिग्दर्शक आणि चित्रपटाशी संबंधित इतर जबाबदार लोकांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.

