न्यू दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने (एनसीएम) पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून कॉमेडियन भारती सिंगच्या मिशा आणि दाढीवर केलेल्या विनोदामुळे शीखांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा ( The religious sentiments of the Sikhs ) अहवाल मागवला आहे. एका निवेदनात, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सांगितले की, भारतीच्या विनोदाने भारत आणि परदेशातील शीखांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याने अहवाल मागवण्यात आला आहे.

एनसीएमने मागवला अहवाल : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सांगितले की, भारती सिंग यांच्या विरोधात टेलिव्हिजनवरील “दाढी आणि मिशा” या विनोदाबद्दल तक्रार प्राप्त झाली आहे. "यामुळे भारतातील आणि परदेशातील शीखांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्यामुळे, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इक्बाल सिंग लालपुरा यांनी पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून या विषयावर अहवाल मागवला आहे," एनसीएमने म्हटले आहे. एनसीएमने पुढे सांगितले की, ते योग्य समजल्यानुसार अहवालाच्या आधारे कारवाई करेल.

भारती सिंगने केला खुलासा : मिशा आणि दाढीबद्दलच्या विनोदाने धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केल्यानंतर, कॉमेडियन भारती सिंगने 16 मे रोजी सर्वांची माफी मागितली. इंस्टाग्रामवर जाताना, भारतीने एक व्हिडिओ पोस्ट केला ज्यामध्ये तिने स्पष्ट केले की तिचा हेतू शुद्ध होता म्हणून लोकांकडून तिचा चुकीचा अंदाज घेतला गेला. "गेल्या तीन-चार दिवसांपासून एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यात दावा केला जात आहे की मी 'दाढी मिशी'ची खिल्ली उडवली आहे. मी तो व्हिडिओ वारंवार पाहिला आहे आणि लोकांनाही तो पाहण्याची विनंती केली आहे, कारण मी कोणाच्याही विरोधात काहीही बोललेले नाही. धर्म किंवा जात. मी कोणत्याही पंजाबीची थट्टा केली नाही किंवा तुम्ही 'दाढी मिशी' ठेवल्यास काय समस्या येतात," ती म्हणाली.

कोणाच्याही धार्मिक भावना न दुखावणे : भारती पुढे म्हणाली, "मी त्यात कोणत्याही धर्माचा किंवा कोणत्याही जातीचा उल्लेख केलेला नाही. मी माझ्या मित्रासोबत कॉमेडी करीत होते. आजकाल बरेच लोक दाढी-मिशा ठेवतात. पण, माझ्या कमेंटमुळे कोणत्याही धर्माचे किंवा जातीचे लोक दुखावले गेले असतील, तर मी हात जोडून त्यांची माफी मागतो. मी स्वतः पंजाबी आहे, माझा अमृतसरमध्ये जन्म झाला आहे. मला पंजाबी असल्याचा अभिमान आहे."

काॅमेडी मालिकेतील तो व्हिडिओ : व्हायरल व्हिडिओमध्ये, भारती, अभिनेत्री जस्मिन भसीनशी बोलताना दिसत आहे. जेव्हा तिने शेमारू कॉमेडीवरील तिच्या 'भारती का शो' या कॉमेडी मालिकेत हजेरी लावली होती. "दादी मूच क्यू नहीं चाहिये. दादी मूच के बडे फायदे होते हैं. दूध पियो, ऐसे दादी मूंह में डालो, सेवियों का स्वाद आता है. मेरे कॉफी फ्रेंड्स लोगो की शादी हुई है ना, जिनकी इतनी इतनी दादी है, सारा दिन में दादी" se jue nikalti rehti hai (दाढी आणि मिश्यामध्ये काय चूक आहे, त्यांचे बरेच फायदे आहेत. दूध प्या आणि मग दाढी तोंडात ठेवा, तुम्हाला शेवयाची चव येईल. माझ्या अनेक मैत्रीणींनी लांब दाढी असलेल्या पुरुषांशी लग्न केले आहे. आता ते त्यांच्यातील उवा काढण्यात संपूर्ण दिवस घालवत आहेत," भारतीने व्हिडिओमध्ये सांगितले ज्यावर अनेक नकारात्मक टिप्पण्या आल्या. दरम्यान, वर्क फ्रंटवर, भारती सध्या तिचा पती हर्ष लिंबाचियासह 'द खतरा शो'ची सह-होस्ट म्हणून पाहिली जाते.

