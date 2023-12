मुंबई - Salaar got an A certificate from the Censor Board : प्रभासच्या आगामी अ‍ॅक्शन ड्रामा 'सालार' चित्रपटाला (CBFC) कडून 'ए' प्रमाणपत्र मिळाले आहे. प्रभासचा चाहता वर्ग 18 वर्षा खालील मुलांमध्ये मोठा असल्याने त्यांना हा निर्णय आवडणारा नाही. खरंतर सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेल्या बदलांचे पालन करून चित्रपट निर्मात्यांना U/A प्रमाणपत्र मिळू शकले असते. परंतु चित्रपटाचा दिग्दर्शक प्रशांत नीलने नमूद केले की, सीन्सवर कात्री चालवली तर कथानकावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.